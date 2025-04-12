с осторожностью применять при неоваскулярной или врожденной глаукоме.

Препарат рекомендуют применять с осторожностью у пациентов с афакией, псевдоафакией, повреждением задней капсулы хрусталика и другими факторами риска развития макулярного отека.

Латанопрост может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужке. Этот эффект проявляется преимущественно у больных со смешанным окрасом радужки, например сине-коричневый, серо-коричневый, зелено-коричневый или желто-коричневый, что обусловлено повышением содержания меланина в стромальных меланоцитах радужки.

Обычно коричневая пигментация распространяется концентрически вокруг зрачка к периферии радужки глаза, при этом вся радужка или ее части могут приобрести более интенсивный коричневый цвет. У пациентов с равномерно окрашенными глазами синего, серого, зеленого или коричневого цвета изменения цвета глаз после двух лет применения препарата наблюдались очень редко. Изменения окраски не сопровождались какими-либо клиническими симптомами или патологическими изменениями. После отмены препарата не выявлено дальнейшего увеличения количества коричневого пигмента, однако уже развитые изменения цвета могут быть необратимыми. При наличии невусов или лентиго на радужке не отмечалось их изменения под влиянием терапии. До начала лечения больных следует проинформировать о возможности изменения цвета глаз. В случае интенсивного изменения пигментации глаз лечение может быть прекращено. Лечение только одного глаза может привести к постоянной гетерохромии. Изменения ресниц являются обратимыми, восстанавливаются после прекращения лечения.

Флакон необходимо закрывать после каждого использования.

Не следует прикасаться кончиком пипетки к глазам.

Препарат содержит бензалкония хлорид, который может абсорбироваться контактными линзами.

При лечении латанопростом возможно возникновение макулярного отека, включая цистоидный макулярный отек. Это главным образом отмечают у пациентов с отсутствующим хрусталиком и с псевдофакией, с разорванной задней капсулой хрусталика или с известными факторами риска отека желтого пятна сетчатки. Рекомендуется соблюдать осторожность при применении латанопроста у этих пациентов.

Получен ограниченный опыт применения латанопроста для лечения воспалительной неоваскулярной или врожденной глаукомы. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при применении латанопроста в таких случаях.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Пациентам, у которых после применения глазных капель временно теряется четкость зрения, не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать с механизмами в течение нескольких минут после закапывания препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Достаточного опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью нет.

При необходимости назначения Латанокса в период лактации следует учитывать, что латанопрост и его метаболиты могут проникать в грудное молоко.

Применение Латанокса в период беременности и кормления грудью возможно только под контролем врача и только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает риск развития возможных побочных эффектов у плода или новорожденного.

Дети. Достаточного опыта применения препарата Латанокс у детей нет, поэтому не рекомендуется применять его в педиатрической практике.