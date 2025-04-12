Латанокс (Latanox®)
Латанокс инструкция по применению
Состав
Латанопрост - 0,05 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Латанопрост является аналогом простагландина F2α и селективным агонистом FP-рецепторов. Снижает внутриглазное давление путем увеличения оттока водянистой влаги и проявляет противоглаукомное действие. Основной механизм действия латанопроста связан с повышением увеосклерального оттока. Не оказывает существенного влияния на продукцию водянистой влаги и не влияет на гематоофтальмический барьер. Снижение внутриглазного давления начинается через 3–4 ч после введения препарата, максимальный эффект достигается через 8–12 ч, длительность действия — не менее 24 ч.
Фармакокинетика. Хорошо проникает через роговицу, при этом происходит гидролиз латанопроста до биологически активной формы — кислоты латанопроста. Cmax латанопроста в водянистой влаге достигается примерно через 2 ч после местного применения препарата. Распределяется, в первую очередь, в переднем сегменте глаза, в конъюнктиве и веках. Лишь незначительное количество препарата достигает заднего сегмента глаза. В тканях глаза кислота латанопроста практически не метаболизируется, метаболизм происходит главным образом в печени. Основные метаболиты — 1,2-динор- и 1,2,3,4-тетранор-метаболиты не имеют или имеют слабую биологическую активность и выводятся в основном с мочой. T½ составляет 17 мин.
Показания Латанокс
для снижения повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой и повышенным офтальмотонусом.
Применение Латанокс
препарат закапывают в конъюнктивальный мешок глаза по 1 капле 1 раз в сутки, вечером; если пропущено время закапывания, то следующую дозу вводят в обычном режиме (то есть дозу не удваивают). При более частом введении препарата эффективность его снижается. Не следует превышать дозировку 1 раз в сутки.
При назначении комбинированной терапии глазные капли различных препаратов необходимо вводить с интервалом не менее 5 мин. Перед закапыванием контактные линзы следует снимать и одевать не ранее чем через 15–20 мин после закапывания. Продолжительность лечения определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к латанопросту, бензалкония хлориду или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
большинство неблагоприятных явлений относятся к оптической системе глаза.
Со стороны органа зрения:
- очень часто (≥1/10) — повышенная пигментация радужной оболочки, гиперемия конъюнктивы от слабой до умеренной, воспаление глаза, изменения в ресницах (увеличение длины, толщины, пигментации и количества);
- часто (≥1/100, <1/10) — временные перемежающиеся эрозии эпителия, в большинстве бессимптомные, блефарит, боль в глазу;
- нечасто (≥1/1000, <1/100) — отек век, сухой глаз, кератит, помутнение зрения, конъюнктивит;
- редко (≥1/10 0000, <1/1000) — иритит/увеит, макулярный отек, симптоматические отек и эрозии роговицы, периорбитальный отек; ложная направленность ресниц, что порой приводит к воспалению глаз; увеличение длины, толщины, пигментации и числа ресниц (большинство случаев отмечено в японской популяции); дополнительный ряд ресниц в просвете мейбомиевой железы (дистихиаз).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко (<1/10 000) — обострение стенокардии, сильное сердцебиение.
Со стороны дыхательной системы: редко (≥1/100 000, <1/1000) — БА, обострение БА и одышка.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки:
- нечасто (≥1/1000, <1/100) — высыпания на коже;
- редко (≥1/100 000, <1/1000) — местная кожная реакция на веках, потемнение кожи конъюнктивы век.
Общие нарушения: очень редко (<1/10 000) — боль в груди.
Расстройства нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: боль в мышцах, суставах.
Особые указания
с осторожностью применять при неоваскулярной или врожденной глаукоме.
Препарат рекомендуют применять с осторожностью у пациентов с афакией, псевдоафакией, повреждением задней капсулы хрусталика и другими факторами риска развития макулярного отека.
Латанопрост может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужке. Этот эффект проявляется преимущественно у больных со смешанным окрасом радужки, например сине-коричневый, серо-коричневый, зелено-коричневый или желто-коричневый, что обусловлено повышением содержания меланина в стромальных меланоцитах радужки.
Обычно коричневая пигментация распространяется концентрически вокруг зрачка к периферии радужки глаза, при этом вся радужка или ее части могут приобрести более интенсивный коричневый цвет. У пациентов с равномерно окрашенными глазами синего, серого, зеленого или коричневого цвета изменения цвета глаз после двух лет применения препарата наблюдались очень редко. Изменения окраски не сопровождались какими-либо клиническими симптомами или патологическими изменениями. После отмены препарата не выявлено дальнейшего увеличения количества коричневого пигмента, однако уже развитые изменения цвета могут быть необратимыми. При наличии невусов или лентиго на радужке не отмечалось их изменения под влиянием терапии. До начала лечения больных следует проинформировать о возможности изменения цвета глаз. В случае интенсивного изменения пигментации глаз лечение может быть прекращено. Лечение только одного глаза может привести к постоянной гетерохромии. Изменения ресниц являются обратимыми, восстанавливаются после прекращения лечения.
Флакон необходимо закрывать после каждого использования.
Не следует прикасаться кончиком пипетки к глазам.
Препарат содержит бензалкония хлорид, который может абсорбироваться контактными линзами.
При лечении латанопростом возможно возникновение макулярного отека, включая цистоидный макулярный отек. Это главным образом отмечают у пациентов с отсутствующим хрусталиком и с псевдофакией, с разорванной задней капсулой хрусталика или с известными факторами риска отека желтого пятна сетчатки. Рекомендуется соблюдать осторожность при применении латанопроста у этих пациентов.
Получен ограниченный опыт применения латанопроста для лечения воспалительной неоваскулярной или врожденной глаукомы. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при применении латанопроста в таких случаях.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Пациентам, у которых после применения глазных капель временно теряется четкость зрения, не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать с механизмами в течение нескольких минут после закапывания препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью. Достаточного опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью нет.
При необходимости назначения Латанокса в период лактации следует учитывать, что латанопрост и его метаболиты могут проникать в грудное молоко.
Применение Латанокса в период беременности и кормления грудью возможно только под контролем врача и только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает риск развития возможных побочных эффектов у плода или новорожденного.
Дети. Достаточного опыта применения препарата Латанокс у детей нет, поэтому не рекомендуется применять его в педиатрической практике.
Взаимодействия
Латанокс имеет аддитивное действие в отношении снижения внутриглазного давления при его применении в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов (тимолол), простагландинами, адреномиметиками (эпинефрин, дипивалил), ингибиторами карбоангидразы (ацетазоламид) и частичное аддитивное действие — при применении в комбинации с М-холиномиметиками (пилокарпин). Исследования in vitro показали, что при смешивании с латанопростом глазных капель, содержащих тиомерсал, происходит преципитация. Поэтому глазные капли, содержащие указанные вещества, следует применять с интервалом не менее 5 мин.
Передозировка
симптомы: раздражение слизистой оболочки глаз, гиперемия конъюнктивы или эписклеры. При необходимости проводят симптоматическое лечение. Введение дозы 5,5–10 мкг/кг массы тела вызывает тошноту, боль в животе, головокружение, головную боль, слабость.
Условия хранения
хранить при температуре 2–8 °С в защищенном от света месте. Открытый флакон хранить при температуре не выше 25 °С в течение 4 нед.