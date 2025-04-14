Одесса (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
252,10
Экономия при брони: -11,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,61
Экономия при брони: -24,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
237,59
Экономия при брони: -31,39 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
230,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,52
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,38
Экономия при брони: -38,18 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,60
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,16
Экономия при брони: -13,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,25
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
249,19
Экономия при брони: -17,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
232,60
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,33
Экономия при брони: -14,48 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.