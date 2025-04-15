Львов (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
240,83
Экономия при брони: -29,63 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
231,00
Экономия при брони: -5,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
230,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,23
Экономия при брони: -23,93 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
243,62
Экономия при брони: -28,01 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,00
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
226,90
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.