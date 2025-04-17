Винница (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,90
Экономия при брони: -28,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,98
Экономия при брони: -26,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,08
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
243,00
Экономия при брони: -38,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
236,01
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
237,41
Экономия при брони: -15,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,61
Экономия при брони: -22,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.