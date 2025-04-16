Николаев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
238,84
Экономия при брони: -7,76 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,06
Экономия при брони: -11,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,70
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,49
Экономия при брони: -24,85 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
232,69
Экономия при брони: -18,05 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
249,90
Экономия при брони: -28,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
245,95
Экономия при брони: -27,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,92
Экономия при брони: -23,07 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,77
Экономия при брони: -30,92 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.