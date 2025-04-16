Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
246,05
Экономия при брони: -19,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,67
Экономия при брони: -17,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,95
Экономия при брони: -30,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,32
Экономия при брони: -27,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
238,68
Экономия при брони: -24,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
240,17
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
236,29
Экономия при брони: -34,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,39
Экономия при брони: -39,20 грн