Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
246,22
Экономия при брони: -20,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,03
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,80
Экономия при брони: -31,46 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
238,66
Экономия при брони: -29,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,52
Экономия при брони: -30,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
232,09
Экономия при брони: -7,33 грн