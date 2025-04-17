Киев
Латанокс (Latanox®)

Латанокс (Latanox®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,60
Экономия при брони: -2,00 грн
227,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
215,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
229,20
Экономия при брони: -1,60 грн
227,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
246,22
Экономия при брони: -20,80 грн
225,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,03
Экономия при брони: -18,90 грн
225,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
222,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,80
Экономия при брони: -31,46 грн
208,34 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
222,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
238,66
Экономия при брони: -29,90 грн
208,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
211,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,52
Экономия при брони: -30,35 грн
228,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
224,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
227,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
232,09
Экономия при брони: -7,33 грн
224,76 грн
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