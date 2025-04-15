Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,93
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,09
Экономия при брони: -19,27 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
228,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
233,00
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,82
Экономия при брони: -8,02 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
255,58
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,39
Экономия при брони: -24,34 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
242,18
Экономия при брони: -24,74 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,42
Экономия при брони: -29,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
249,17
Экономия при брони: -30,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
241,02
Экономия при брони: -25,38 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
235,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Латанокс капли глазные 0.005 % флакон-капельница 2.5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
236,09
Экономия при брони: -20,72 грн