Прокаин

Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)

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Новокаин-Здоровье
Новокаин-Здоровье
Раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл в блистере в коробке №10
Корпорация Здоровье
от 42,50 грн
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Новокаин-Здоровье
Новокаин-Здоровье
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл в блистере в коробке №10
Корпорация Здоровье
от 33,00 грн
в 59 аптеках
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Новокаин-Здоровье
Новокаин-Здоровье
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл в блистере в коробке №10
Корпорация Здоровье
от 31,90 грн
в 27 аптеках
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Цены в Киев
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Инструкция указана для Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл в блистере в коробке №10

Новокаин-Здоровье инструкция по применению

Инструкция указана для Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл в блистере в коробке №10

Состав

действующее вещество: 1 мл раствора содержит прокаина гидрохлорида 5 мг;

вспомогательные вещества: кислота хлористоводородная концентрированная, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для местной анестезии. Код АТС N01В А02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Местноанестезирующее средство с умеренной активностью и широким спектром терапевтического действия. Механизм анестезирующего действия связан с блокадой натриевых каналов, торможением калиевого тока, конкуренцией с кальцием поверхностного натяжения фосфолипидного слоя мембран, угнетением окислительно-восстановительных процессов и генерации импульсов. При поступлении в кровь уменьшает образование ацетилхолина, снижает возбудимость периферических холинореактивных систем, проявляет блокирующее действие на вегетативные ганглии, уменьшает спазмы гладкой мускулатуры, снижает возбудимость сердечной мышцы и моторных зон коры головного мозга.

Фармакокинетика.

При парентеральном введении хорошо всасывается. Степень абсорбции зависит от места и пути введения (особенно от васкуляризации и скорости кровотока в месте введения) и итоговой дозы (количества и концентрации). Быстро гидролизуется эстеразами и холинэстеразами плазмы крови и тканей с образованием двух основных фармакологически активных метаболитов: диэтиламиноэтанола (обладает умеренным сосудорасширяющим действием) и парааминобензойной кислоты (является конкурентным антагонистом сульфаниламидных химиотерапевтических лекарственных средств и может ослабить их противомикробное действие). Т1/2 — 30–50 секунд, в неонатальном периоде — 54–114 секунд. Выделяется преимущественно почками в виде метаболитов (80%); в неизмененном виде выводится не более 2%. Плохо абсорбируется через слизистые оболочки.

Показания

Местная и инфильтрационная анестезия, лечебные блокады.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Миастения, артериальная гипотензия, гнойный процесс в месте введения, неотложные хирургические вмешательства, сопровождающиеся острой кровопотерей, выраженные фиброзные изменения в тканях (для анестезии методом ползучего инфильтрата).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Пролонгирует нервно-мышечную блокаду, вызванную суксаметонием (поскольку оба препарата гидролизуются холинэстеразой плазмы). Применение одновременно с ингибиторами МАО (моноаминоксидазы) — фуразолидон, прокарбазин, селегилин повышает риск развития артериальной гипотензии. Токсичность прокаина повышают антихолинэстеразные препараты (угнетают его гидролиз). Метаболит прокаина (парааминобензойная кислота) является конкурентным антагонистом сульфаниламидных препаратов и может ослабить их противомикробное действие.

При обработке места инъекции местного анестетика дезинфицирующими растворами, содержащими тяжелые металлы, повышается риск развития местной реакции в виде болезненности и отека. Потенцирует действие прямых антикоагулянтов.

Препарат уменьшает влияние антихолинэстеразных средств на нервно-мышечную передачу. Возможна перекрестная сенсибилизация.

Особенности применения

Перед применением новокаина необходимо провести кожную пробу на индивидуальную чувствительность к препарату. О непереносимости свидетельствуют отек и покраснение места инъекции. При положительной реакции прокаин не применять.

При применении препарата требуется контроль функции сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем. С осторожностью назначать при тяжелых заболеваниях сердца, печени и почек.

Для снижения системного действия, токсичности и пролонгирования эффекта при местной анестезии прокаин применять в комбинации с вазоконстрикторами (0,1% раствор эпинефрина гидрохлорида из расчета 1 капля на 2–5 мл раствора новокаина).

При проведении местной анестезии при применении одной и той же общей дозы токсичность прокаина тем выше, чем более концентрированным является применяемый раствор. В связи с этим с увеличением концентрации раствора общую дозу рекомендуется уменьшить или разбавить раствор препарата до меньшей концентрации (стерильным 0,9% раствором натрия хлорида).

Препарат применять с осторожностью при отягощенном анамнезе, экстренных операциях, сопровождающихся острой кровопотерей, состояниях, сопровождающихся снижением печеночного кровотока, прогрессировании сердечно-сосудистой недостаточности (обычно вследствие развития блокад сердца и шока), воспалительных заболеваниях или инфицировании места инъекции, дефиците псевдохолинэстеразы, почечной недостаточности, у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), тяжелобольных, ослабленных больных, в период беременности, во время родов и кормления грудью.

Способ применения и дозы

При местной анестезии доза зависит от концентрации, характера оперативного вмешательства, способа введения, состояния и возраста больного.

При паранефральной блокаде (по Вишневскому) в околопочечную клетчатку взрослым вводить 50–70 мл 0,5% (5 мг/мл) раствора препарата.

Для инфильтративной анестезии установлены следующие высшие дозы (для взрослых): первая разовая доза в начале операции — не выше 0,75 г 0,5% раствора новокаина (то есть 150 мл). В дальнейшем в течение каждого часа операции — не выше 2 г 0,5% раствора новокаина (то есть 400 мл).

Дети

Детям применение запрещено.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится, однако иногда возможны такие побочные эффекты:

со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, слабость, двигательное беспокойство, потеря сознания, судороги, тризм, тремор, зрительные и слуховые нарушения, нистагм, синдром конского хвоста (паралич ног, парестезии), паралич дыхательных мышц, блок моторный и чувствительный;

со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение или снижение артериального давления, периферическая вазодилатация, коллапс, брадикардия, аритмия, боль в грудной клетке;

со стороны мочевыделительной системы: непроизвольное мочеиспускание;

со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, непроизвольная дефекация;

со стороны системы крови: метгемоглобинемия;

аллергические реакции: кожный зуд, сыпь на коже, дерматит, шелушение кожи, другие анафилактические реакции (в т.ч. ангионевротический отек, анафилактический шок), крапивница (на коже и слизистых оболочках);

другие: возвращение боли, стойкая анестезия, гипотермия, изменения в месте введения.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 мл в ампулах № 10 в коробке; № 5 х 2, № 10 в блистере в коробке. По 5 мл в ампулах № 10 в коробке; № 5 х 2 в блистерах в коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
20 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/4539/01/02 от 29.12.2020
Международное название