Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
19,68
Экономия при брони: -2,72 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 61
5.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
6.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
7.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Николаевская, 301
9.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
9.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье