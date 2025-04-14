Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Днепр
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
30,04
Экономия при брони: -0,04 грн
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
57,99
Экономия при брони: -3,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
29,52
Экономия при брони: -2,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Березинская, 25-Б
8.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
8.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Старозаводская, 1
9.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
9.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
20.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
26.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 92-А
26.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 19
28.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
29.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Самар, ул. Достоинства, 17
29.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 34
29.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
57,99
Экономия при брони: -3,99 грн