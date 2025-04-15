Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
57,88
Экономия при брони: -3,88 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Парамонова, 4
8.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
50,71
Экономия при брони: -0,71 грн
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
56,49
Экономия при брони: -2,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
9.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
10.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
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Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье