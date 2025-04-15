Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
35,44
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
37,04
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
41,67
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
22,15
Экономия при брони: -0,75 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Линкольна Авраама, 29
3.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
46,30
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
3.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,30
Экономия при брони: -1,50 грн