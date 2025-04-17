Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
49,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
27,78
Экономия при брони: -0,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
19,72
Экономия при брони: -1,76 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
32,48
Экономия при брони: -1,05 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
34,51
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
49,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
41,67
Экономия при брони: -1,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье