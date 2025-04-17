Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
49,30
Экономия при брони: -10,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
39,44
Экономия при брони: -8,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 41
4.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 42
5.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
44,37
Экономия при брони: -9,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 104
6.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106-А
6.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
24,65
Экономия при брони: -5,05 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Вознесенская, 2
24.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Браилов, ул. Монастырская, 23
28.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
22,50
Экономия при брони: -7,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
33.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье