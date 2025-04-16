Новокаин-Здоровье (Novocaine-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 62
4.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
3,33
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Мира, 46-А
5.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
48.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:00
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
62.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
64.5 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
75.1 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 2-А
76.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Вознесенск, ул. Центральная, 19-А
85.0 км
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье