Лекарственное средство следует принимать только по назначению врача и с коррекцией диеты. Дозировка зависит от результатов исследования состояния обмена веществ (уровень глюкозы в крови и моче). Контроль уровня глюкозы в крови и моче необходим при переходе с другого гипогликемического средства.

Первое и последующее назначение. Терапию начинать с меньших доз, прежде всего это касается больных с повышенной склонностью к гипогликемии или массой тела менее 50 кг. Сначала назначать от ½ до 1 таблетки лекарственного средства (что соответствует 2,5–5 мг глибенкламида) в сутки. При недостаточной коррекции метаболического состояния дозу следует постепенно повышать с интервалами от нескольких суток до недели до необходимой суточной терапевтической дозы. Максимальная доза составляет 3 таблетки лекарственного средства (что соответствует 15 мг глибенкламида) в сутки.

Перевод больного с применения других противодиабетических препаратов. Врачу следует переводить пациента на это лекарственное средство очень осторожно и начинать с назначения от ½ таблетки (2,5 мг глибенкламида) до 1 таблетки (5 мг глибенкламида) препарата в сутки.

Подбор дозы. Для больных пожилого возраста, ослабленных больных, при недостаточном питании, а также для пациентов с нарушением функции почек или печени начальную и поддерживающую дозу необходимо снизить из-за возможности развития гипогликемии. При понижении массы тела больного или изменении образа жизни может потребоваться коррекция дозы.

Комбинация с другими противодиабетическими средствами. Лекарственное средство можно применять отдельно (монотерапия) или в сочетании с метформином. В некоторых случаях больным с непереносимостью метформина может быть показано дополнительное назначение препаратов группы глитазона (розиглитазон, пиоглитазон). Лекарственное средство также можно комбинировать с пероральными противодиабетическими препаратами, которые не стимулируют выброс β-клетками эндогенного инсулина (гуармель или акарбоза). При появлении вторичной неэффективности терапии глибенкламидом (снижение продуцирования инсулина в результате истощения β-клеток) можно попробовать комбинированное лечение с инсулином. Однако при полном прекращении секреции собственного инсулина организмом показана монотерапия инсулином.

Пациенту следует проконсультироваться с врачом, если у него создается впечатление, что эффект лекарственного средства слишком силен или слишком слаб.

Больные не должны прекращать лечение или изменять дозу или диабетическую диету без консультации с врачом. При необходимости изменений пациент должен проконсультироваться с врачом заранее.

Режим и продолжительность лечения. Препарат следует принимать перед едой, не разжевывая, запивать достаточным количеством жидкости (лучше стаканом воды). Суточную дозу, составляющую не более 2 таблеток, следует принять перед завтраком. При суточной дозе, составляющей более 2 таблеток препарата, рекомендуется все количество распределять на один утренний и вечерний приемы в соотношении 2:1. Очень важно применять препарат каждый раз в одно и то же время. Если больной по ошибке пропустил один прием, не следует следующий прием дополнять более высокой дозой.

Продолжительность лечения зависит от течения болезни. В течение лечения следует проводить регулярный контроль уровня глюкозы в крови и моче; кроме того, рекомендуется дополнительно определять такие параметры, как уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и/или фруктозамина, а также другие показатели (например, уровень липидов крови).

Пациенты пожилого возраста. Пациенты в возрасте старше 65 лет: начальная и поддерживающая дозы глибенкламида должны быть тщательно скорректированы с целью снижения риска развития гипогликемии. Лечение следует начинать с самой низкой дозы и в случае необходимости постепенно ее повышать (см. раздел «Особенности применения»).