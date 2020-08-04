Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye) (1767) - инструкция по применению ATC-классификация
Глибенкламид-Здоровье инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: глибенкламид;
1 таблетка содержит глибенкламида 5 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), повидон, кальция стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармелоза, натрия лаурилсульфат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.
Фармакотерапевтическая группа
Лекарственные средства, применяемые при диабете. Гипогликемические препараты, за исключением инсулинов. Сульфонилмочевина. Глибенкламид. Код АТС А10В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Глибенкламид оказывает гипогликемическое действие как у больных сахарным диабетом II типа, так и у здоровых людей, поскольку он повышает секрецию инсулина b-клетками поджелудочной железы за счет их стимуляции. Это действие зависит от концентрации глюкозы в окружающей среде b-клетки.
Фармакокинетика.
После перорального применения глибенкламид быстро и почти полностью всасывается. Одновременный прием пищи существенно не влияет. Связывание глибенкламида с белками плазмы крови составляет более 98%. Cmax в сыворотке крови достигается через 2,5 часа и составляет 100 нг/мл. Через 8–10 часов концентрация в сыворотке крови снижается в зависимости от введенной дозы на 10–20 нг/мл. Т½ после внутривенного введения составляет около 2 часов, а после перорального — 7 часов. Однако некоторые исследования указывают на то, что у больных сахарным диабетом это время может продлеваться до 8–10 часов. Глибенкламид полностью метаболизируется в печени до нескольких метаболитов, не принимающих существенного участия в сахароснижающем эффекте глибенкламида. Метаболиты выводятся с мочой и желчью примерно в одинаковых количествах, а их полное выведение заканчивается через 45–72 часа. У больных с пониженной функцией печени выведение глибенкламида из плазмы крови замедлено. У больных с почечной недостаточностью в зависимости от степени нарушения функции почек компенсаторно увеличивается выведение метаболитов с мочой. При умеренной почечной недостаточности (клиренс креатинина ≥ 30 мл/мин) суммарная элиминация остается без изменений, а при тяжелой недостаточности почек возможна кумуляция.
Показания
Инсулиннезависимый сахарный диабет взрослых (сахарный диабет II типа), если другие меры, как, например, строгое соблюдение диеты, снижение излишней массы тела, достаточная физическая активность не привели к удовлетворительной коррекции уровня глюкозы в крови.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, другим препаратам сульфонилмочевины, сульфонамидам, сульфонамидным диуретикам и пробенециду. Случаи сахарного диабета, когда требуется лечение инсулином: инсулинозависимый сахарный диабет (сахарный диабет I типа), полная вторичная неэффективность терапии глибенкламидом при сахарном диабете II типа, метаболизм с уклоном в сторону ацидоза, прекома или диабетическая кома, состояние после резекции поджелудочной железы. Тяжелые нарушения функции печени. Тяжелые нарушения функции почек. Применение сочетано с бозентаном.
Особенности применения
Больной должен быть проинформирован о том, что при появлении других расстройств во время терапии глибенкламидом необходимо немедленно проконсультироваться с врачом, а при смене врача обратить его внимание на имеющийся сахарный диабет (например, при госпитализации, после несчастного случая, в случае заболевания во время отпуска).
Гипогликемия
Следует обратить внимание пациента на риск гипогликемии при терапии лекарственными средствами, снижающими уровень глюкозы в крови. Значительные интервалы между приемами пищи, недостаточное обеспечение углеводами, необычная физическая нагрузка, диарея или рвота повышают риск развития гипогликемии (см. «Побочные реакции»). Больные с выраженными признаками церебрального склероза и пациенты, не соблюдающие рекомендации врача, более подвержены развитию гипогликемии. Лекарственные средства, действующие на ЦНС, блокаторы β-адренорецепторов, а также автономные нейропатии могут маскировать симптомы-предвестники гипогликемии.
Несмотря на первоначальные успехи лечения гипогликемии, возможен ее рецидив. Поэтому пациентам следует находиться под наблюдением врача. Тяжелая гипогликемия или длительные эпизоды, которые можно лишь на короткое время контролировать с помощью обычных количеств сахара, нуждаются в немедленном лечении (см. раздел «Передозировка»).
Гипергликемия
При несоблюдении плана лечения, недостаточном сахароснижающем действии лекарственного средства или при наличии стрессовых ситуаций уровень глюкозы в крови может повышаться. Симптомами гипергликемии могут быть ощущение сильной жажды, сухости во рту, частое мочеиспускание, зуд и/или сухость кожи, грибковые или инфекционные заболевания кожи и снижение работоспособности. В чрезвычайных стрессовых ситуациях (травма, операция, инфекционное заболевание, сопровождающееся повышением температуры тела) может ухудшиться обмен веществ, что может привести к гипергликемии, иногда столь значительной, что может потребовать временного перевода больного на инсулин.
Слабительные средства
Постоянное злоупотребление слабительными средствами может привести к ухудшению обмена веществ.
Алкоголь
Острое или хроническое злоупотребление алкоголем может непредсказуемым образом усилить или ослабить действие препарата.
Нарушения функции печени и почек и эндокринные нарушения
При применении препарата больным с нарушением функции почек или печени или пониженной функцией щитовидной железы, гипофиза или коры надпочечников необходима особая осторожность.
Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (дефицит Г6ФД)
У больных с дефицитом Г6ФД лечение препаратами сульфонилмочевины, в т. ч. глибенкламидом, может вызвать гемолитическую анемию, поэтому следует применять его только с осторожностью и рассмотреть возможность перевода на препараты, альтернативные производным сульфонилмочевины.
Пациенты пожилого возраста
Возраст 65 лет и более является фактором риска гипогликемии у пациентов, получающих лечение препаратами сульфонилмочевины. У пациентов пожилого возраста может быть сложно распознать гипогликемию. Начальная и поддерживающая дозы глибенкламида должны быть тщательно скорректированы с целью снижения риска гипогликемии (см. «Способ применения и дозы»). Назначая лечение для пациентов этой возрастной группы, следует отдавать предпочтение препаратам сульфонилмочевины с более коротким временем действия.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство следует принимать только по назначению врача и с коррекцией диеты. Дозировка зависит от результатов исследования состояния обмена веществ (уровень глюкозы в крови и моче). Контроль уровня глюкозы в крови и моче необходим при переходе с другого гипогликемического средства.
Первое и последующее назначение. Терапию начинать с меньших доз, прежде всего это касается больных с повышенной склонностью к гипогликемии или массой тела менее 50 кг. Сначала назначать от ½ до 1 таблетки лекарственного средства (что соответствует 2,5–5 мг глибенкламида) в сутки. При недостаточной коррекции метаболического состояния дозу следует постепенно повышать с интервалами от нескольких суток до недели до необходимой суточной терапевтической дозы. Максимальная доза составляет 3 таблетки лекарственного средства (что соответствует 15 мг глибенкламида) в сутки.
Перевод больного с применения других противодиабетических препаратов. Врачу следует переводить пациента на это лекарственное средство очень осторожно и начинать с назначения от ½ таблетки (2,5 мг глибенкламида) до 1 таблетки (5 мг глибенкламида) препарата в сутки.
Подбор дозы. Для больных пожилого возраста, ослабленных больных, при недостаточном питании, а также для пациентов с нарушением функции почек или печени начальную и поддерживающую дозу необходимо снизить из-за возможности развития гипогликемии. При понижении массы тела больного или изменении образа жизни может потребоваться коррекция дозы.
Комбинация с другими противодиабетическими средствами. Лекарственное средство можно применять отдельно (монотерапия) или в сочетании с метформином. В некоторых случаях больным с непереносимостью метформина может быть показано дополнительное назначение препаратов группы глитазона (розиглитазон, пиоглитазон). Лекарственное средство также можно комбинировать с пероральными противодиабетическими препаратами, которые не стимулируют выброс β-клетками эндогенного инсулина (гуармель или акарбоза). При появлении вторичной неэффективности терапии глибенкламидом (снижение продуцирования инсулина в результате истощения β-клеток) можно попробовать комбинированное лечение с инсулином. Однако при полном прекращении секреции собственного инсулина организмом показана монотерапия инсулином.
Пациенту следует проконсультироваться с врачом, если у него создается впечатление, что эффект лекарственного средства слишком силен или слишком слаб.
Больные не должны прекращать лечение или изменять дозу или диабетическую диету без консультации с врачом. При необходимости изменений пациент должен проконсультироваться с врачом заранее.
Режим и продолжительность лечения. Препарат следует принимать перед едой, не разжевывая, запивать достаточным количеством жидкости (лучше стаканом воды). Суточную дозу, составляющую не более 2 таблеток, следует принять перед завтраком. При суточной дозе, составляющей более 2 таблеток препарата, рекомендуется все количество распределять на один утренний и вечерний приемы в соотношении 2:1. Очень важно применять препарат каждый раз в одно и то же время. Если больной по ошибке пропустил один прием, не следует следующий прием дополнять более высокой дозой.
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. В течение лечения следует проводить регулярный контроль уровня глюкозы в крови и моче; кроме того, рекомендуется дополнительно определять такие параметры, как уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и/или фруктозамина, а также другие показатели (например, уровень липидов крови).
Пациенты пожилого возраста. Пациенты в возрасте старше 65 лет: начальная и поддерживающая дозы глибенкламида должны быть тщательно скорректированы с целью снижения риска развития гипогликемии. Лечение следует начинать с самой низкой дозы и в случае необходимости постепенно ее повышать (см. раздел «Особенности применения»).
Дети
Глубенкламид не применяется в педиатрической практике.
Побочные реакции
Побочные реакции классифицируются по частоте:
очень часто (≥ 10);
часто (≥ 1/100, < 1/10);
нечасто (≥ 1/1000, < 1/100);
редко (≥ 1/10000, < 1/1000);
очень редко (< 1/10000);
частота неизвестна (частоту невозможно оценить из доступных данных).
Гипогликемия
Гипогликемия — самая распространенная побочная реакция при терапии глибенкламидом.
Она может принимать затяжной характер на фоне приема глибенкламида и приводить к тяжелой гипогликемии с комой, угрожающей жизни больного. При очень замаскированном течении гипогликемии, при автономной нейропатии или сопутствующей терапии симпатолитическими средствами (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), типичные симптомы-предвестники гипогликемии могут быть ослаблены или отсутствовать. Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может напоминать инсульт.
Возможные причины гипогликемии описаны в разделе «Особенности применения».
Гипогликемию определяют как падение уровня глюкозы в крови ниже примерно 50 мг/дл. Для пациента или находящихся рядом с ним сигналом, свидетельствующим о чрезмерном падении уровня глюкозы в крови, могут быть следующие симптомы-предвестники: внезапное потоотделение, усиленное сердцебиение, дрожь, чувство голода, беспокойство, чувство ползания муравьев в полости рта, бледность кожи, головные боли, сонливость, расстройства сна, тревожность, неуверенность движений, обратимые неврологические симптомы (например, нарушение речи и зрения, признаки паралича или нарушение чувствительности).
При прогрессировании гипогликемии больной может потерять самоконтроль и сознание. У таких пациентов обычно влажная холодная кожа и они подвержены судорогам.
Больной сахарным диабетом может контролировать легкую гипогликемию путем употребления сахара, или пищи, или напитков, содержащих большое количество сахара. Поэтому им всегда следует носить с собой 20 г глюкозы.
Если невозможно сразу устранить гипогликемию, необходимо немедленно вызвать врача.
Другие побочные реакции
Со стороны обмена веществ и питания:
часто: увеличение массы тела;
очень редко: гипонатриемия, дисульфирамоподобная реакция.
Со стороны органов зрения:
очень редко: в связи с изменением концентрации глюкозы в крови возможны преходящие нарушения зрения и аккомодации, особенно в начале лечения.
Со стороны желудочно-кишечного тракта:
нечасто: тошнота, ощущение переполнения/вздутия в желудке, рвота, боль в животе, диарея, отрыжка, металлический вкус во рту.
Эти жалобы носят преходящий характер и в целом не требуют отмены лекарственного средства.
Со стороны печени и желчного пузыря:
очень редко: преходящее повышение уровня аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, медикаментозный гепатит, внутрипеченочный холестаз, что может быть вызвано аллергической реакцией гиперергического типа клеток печени.
Эти нарушения носят обратимый характер после отмены препарата, но могут привести к печеночной недостаточности, что угрожает жизни.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки:
нечасто: зуд, крапивница, узловатая эритема (erythema nоdоsum), кореподобная или макулопапулезная экзантема, пурпура, повышенная фоточувствительность.
Эти реакции повышенной чувствительности носят обратимый характер, но очень редко могут перейти в угрожающие жизни состояния, сопровождающиеся одышкой и снижением артериального давления вплоть до развития шока;
очень редко: аллергический васкулит, представляющий угрозу жизни; генерализованные реакции повышенной чувствительности, сопровождающиеся кожной сыпью, артралгией, лихорадкой, протеинурией и желтухой.
При появлении кожных реакций следует сразу обратиться к врачу.
Со стороны крови и лимфатической системы:
редко: тромбоцитопения;
очень редко: лейкоцитопения, эритроцитопения, гранулоцитопения, вплоть до развития агранулоцитоза; панцитопения, гемолитическая анемия Указанные изменения картины крови имеют обратимый характер после отмены препарата, но очень редко могут представлять угрозу жизни.
Со стороны иммунной системы:
очень редко: возможна перекрестная аллергия с сульфонамидами, производными сульфонамидов и пробенецидом.
Со стороны почек и мочевыделительной системы:
очень редко: умеренное диуретическое действие, обратимая протеинурия.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением пользы и риска применения лекарственного средства. Работники отрасли здравоохранения должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему фармаконадзора.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки №10×5 в блистерах в коробке; №50 в контейнере в коробке; №50 в контейнере.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.