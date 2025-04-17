Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -2,90 грн
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Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,08
Экономия при брони: -1,38 грн
Подорожник
Мена, ул. Героев АТО, 5
63.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
28,16
Экономия при брони: -3,01 грн
Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Б
67.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,40 грн