Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,81
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
26,21
Экономия при брони: -1,56 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,80
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
27,74
Экономия при брони: -2,59 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Большая Морская, 21
4.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,70
Экономия при брони: -0,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,80
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
14,88
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье