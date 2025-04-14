Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
28,26
Экономия при брони: -2,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, дорога Люстдорфская, 27
6.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Виталина
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,88
Экономия при брони: -1,04 грн