Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,70
Экономия при брони: -1,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорация Здоровье
21,20
Экономия при брони: -1,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг контейнер №50
Корпорация Здоровье
17,24
Экономия при брони: -0,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
27,54
Экономия при брони: -1,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
26,14
Экономия при брони: -1,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,23
Экономия при брони: -0,81 грн