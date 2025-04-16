Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
27,98
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
27,99
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,97
Экономия при брони: -0,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
11.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
28,14
Экономия при брони: -1,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
12.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 6
15.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
29.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -1,20 грн