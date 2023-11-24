ГЛИБЕНКЛАМИД (GLIBENCLAMIDUM)

пероральное противодиабетическое средство, производное сульфонилмочевины II поколения. Глибенкламид оказывает гипогликемизирующее действие за счет стимуляции секреции эндогенного инсулина функционирующими β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы и снижения физиологического порога стимуляции β-клеток глюкозой, а также за счет повышения чувствительности инсулиновых рецепторов периферических тканей к инсулину и, предположительно, усиления действия инсулина на пострецепторном уровне. Обладает гиполипидемическим эффектом.

При приеме внутрь глибенкламид быстро и почти полностью всасывается, эффект наступает примерно через 2 ч, максимальный гипогликемизирующий эффект — через 7–8 ч после приема внутрь, длительность действия — свыше 12 ч. C max в плазме крови достигается через 1–2 ч, T ½ — около 2–10 ч, с белками плазмы крови связывается более 95% активного вещества. Глибенкламид быстро выводится из организма, почти полностью метаболизируется в печени, около 50% выводится с мочой и около 50% — с желчью (в том числе 4–6% — в неизмененном виде).