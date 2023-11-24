ГЛИБЕНКЛАМИД (GLIBENCLAMIDUM) Действующее вещество
RTECS: 1-(p-(2-(5-хлоро-2-метоксибензамидо)этил)бензенсульфонил)-3-циглогексилмочевина; или 5-хлоро-N-(2-(4-((((циклогексиламино)карбонил)амино)сульфонил)фенил)этил)-2-метоксибензамид; или N-(4-(2-(5-хлоро-2-метоксибензамидо)этил)фенилсульфонил)-N'-циклогексилмочевина.
пероральное противодиабетическое средство, производное сульфонилмочевины II поколения. Глибенкламид оказывает гипогликемизирующее действие за счет стимуляции секреции эндогенного инсулина функционирующими β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы и снижения физиологического порога стимуляции β-клеток глюкозой, а также за счет повышения чувствительности инсулиновых рецепторов периферических тканей к инсулину и, предположительно, усиления действия инсулина на пострецепторном уровне. Обладает гиполипидемическим эффектом.
При приеме внутрь глибенкламид быстро и почти полностью всасывается, эффект наступает примерно через 2 ч, максимальный гипогликемизирующий эффект — через 7–8 ч после приема внутрь, длительность действия — свыше 12 ч. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч, T½ — около 2–10 ч, с белками плазмы крови связывается более 95% активного вещества. Глибенкламид быстро выводится из организма, почти полностью метаболизируется в печени, около 50% выводится с мочой и около 50% — с желчью (в том числе 4–6% — в неизмененном виде).
инсулиннезависимый сахарный диабет.
дозу подбирают индивидуально. Обычно лечение начинают с 1–1,5 мг/сут, при необходимости дозу повышают до 10–15 мг/сут в 1 (перед завтраком) или в 2 приема за 30–60 мин до еды. Максимальная суточная доза — 20 мг/кг массы тела.
период беременности и кормления грудью, ювенильный сахарный диабет I типа, кетоацидоз, диабетическая кома, печеночная недостаточность, почечная недостаточность с клиренсом креатинина <30 мл/мин, повышенная чувствительность к глибенкламиду, сульфонилмочевине и сульфаниламидам (возможна перекрестная аллергия).
гипогликемия, тошнота, рвота, диарея, диспепсия, фотосенсибилизация; крайне редко — тромбоцитопения, эритроцитопения, гранулоцитопения — вплоть до агранулоцитоза и панцитопении, гемолитическая анемия, гиперергические реакции (кожная сыпь, гипертермия, артралгия, протеинурия), холестатическая желтуха, гепатит.
при лечении глибенкламидом значительно повышается риск развития гипогликемии у пациентов с нарушением функции печени и почек, при злоупотреблении алкоголем, голодании или неадекватно сниженном потреблении углеводов, чрезмерных физических нагрузках.
Прием блокаторов β-адренорецепторов и препаратов, воздействующих на ЦНС, может маскировать симптомы гипогликемии. У лиц пожилого возраста, пациентов с атеросклерозом мозговых сосудов и сенильной деменцией риск развития гипогликемии и степень ее тяжести повышаются, в связи с чем им предпочтительней назначать глибенкламид в соответственно сниженных дозах.
гипогликемизирующее действие глибенкламида усиливается при одновременном применении сульфаниламидов, ПАСК, хлорамфеникола, фибратов, азапропазона, сульфинпиразона, производных кумарина, миконазола, салицилатов, тетрациклинов, ингибиторов МАО, фенфлурамина, пентоксифиллина, ингибиторов АПФ, анаболических стероидов, флуоксетина, тритоквалина, циклофосфамида, ифосфамида, инсулина, а также других противодиабетических средств (например метформина, акарбозы).
Симпатолитики (блокаторы β-адренорецепторов, резерпин, клонидин) при постоянном применении способствуют снижению уровня глюкозы в крови, но с клинической точки зрения более важной является их способность ослаблять или маскировать симптомы гипогликемии.
Сахароснижающее действие глибенкламида ослабляют барбитураты, фенитоин, рифампицин, глюкагон, адреналин и другие симпатомиметические средства, гормоны щитовидной железы, ГКС, диуретики (включая ацетазоламид), никотиновая кислота в высоких дозах, фенотиазины, диазоксид, а также препараты половых гормонов (гестагенов, эстрогенов).
Алкоголь и антагонисты Н2-рецепторов могут как ослаблять, так и усиливать гипогликемизирующее действие глибенкламида.
возникают симптомы гипогликемии — голод, повышенное потоотделение, тахикардия, тремор, беспокойство, головная боль, депрессия, раздражительность, нарушение сна, координации движений, речи и зрения, снижение внимания, кома.
При легкой форме гипогликемии показано употребление богатой глюкозой пищи и/или сахара. При гипогликемической коме в/в вводят концентрированный р-р глюкозы (40–100 мл 20% р-ра), затем инфузионно вливают 5–10% р-р глюкозы, а также в/м или п/к вводят 1–2 мг глюкагона. Для профилактики рецидивов гипогликемии в течение следующих 24–48 ч назначают углеводы внутрь (20–30 г сразу, а затем через каждые 2–3 ч) или проводят длительное вливание глюкозы (5–20% р-р); можно в/м вводить на протяжении 48 ч через 6 ч по 1 мг глюкагона. После тяжелой гипогликемии регулярно контролируют уровень глюкозы в крови на протяжении 48 ч. При остром отравлении, суицидальной попытке и продолжительном коматозном состоянии проводят зондовое промывание желудка, введение водной взвеси активированного угля. Назначают длительную инфузию 5–10% р-ра глюкозы. Через 20 мин возможно повторное вливание концентрированного р-ра глюкозы. Глибенкламид не выводится из организма при гемодиализе.