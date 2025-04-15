Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -3,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,57
Экономия при брони: -1,69 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, ул. Кульпарковская, 3
2.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
27,89
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
18,00
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,20
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье