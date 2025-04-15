Глибенкламид-Здоровье (Glibenclamid-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,54
Экономия при брони: -1,66 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,80
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Историческая, 35
3.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
25,59
Экономия при брони: -1,64 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
28,15
Экономия при брони: -3,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
4.8 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
20,59
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Глибенкламид-Здоровье таблетки 5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,70 грн