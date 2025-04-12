Неокардил (Neokardil)
Неокардил инструкция по применению
Состав
Экстракт листьев и цветов боярышника сухой - 150 мг
Экстракт гинкго сухой - 50 мг
Экстракт пуэрарии сухой - 50 мг
Фармакологические свойства
Неокардил содержит стандартизованные экстракты листьев и цветов боярышника, листьев гинкго и корня пуэрарии, основными компонентами которых являются флавоноиды (кверцетин, гиперин, гиперозид, витексин), изофлавоны, органические кислоты, каротиноиды, пектины, тритерпеновые и флавоновые гликозиды, холин. Фармакологическое действие препарата обусловлено эффектами комплекса активных веществ, входящих в его состав.
Экстракт плодов боярышника оказывает мягкое кардиотоническое, антиангинальное, антиоксидантное, антиаритмическое, антиагрегантное и спазмолитическое действие. Улучшает кровоснабжение и функциональное состояние миокарда, сократительную и насосную функции сердечной мышцы, повышает чувствительность миокарда к сердечным гликозидам, снижает повышенное АД и нормализует ЧСС.
Благодаря содержанию экстракта листьев гинкго билоба препарат улучшает церебральный кровоток и снабжение тканей мозга кислородом и глюкозой. Оказывает антигипоксическое и антиоксидантное действие, влияет на реологические свойства крови и микроциркуляцию, предотвращает агрегацию тромбоцитов, улучшает кровообращение в конечностях. Нормализует метаболические процессы, оказывает нейропротекторное, антигипоксическое и антиоксидантное действие. Препарат улучшает сенсорную и когнитивную функцию мозга, предотвращает ухудшение умственной деятельности. Экстракт пуэрарии оказывает антиатеросклеротическое действие, устраняет спазм коронарных и мозговых сосудов, снижает вязкость крови, способствует предотвращению тромбозов сосудов и диабетических осложнений.
Показания Неокардил
нейроциркуляторная дистония, в составе комплексной терапии хронической ИБС (стенокардии, аритмии), АГ.
Нарушение мозгового кровообращения и функции мозга различного генеза, которое проявляется ухудшением памяти, внимания и умственной деятельности, головокружением, ощущением шума в ушах, замкнутостью и беспокойством, головной болью и нарушениями сна.
Нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции крови в конечностях, в том числе артериопатии конечностей, диабетические ангиопатии, синдром Рейно.
Нейросенсорные нарушения (головокружение, ощущение шума и звона в ушах, гипоакузия, инволютивная дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия).
Вегетососудистые проявления климактерического синдрома.
Применение Неокардил
взрослым следует принимать Неокардил по 1 капсуле 2 раза в сутки, утром и вечером, или однократно утром всю суточную дозу.
Препарат можно применять независимо от еды. Капсулы следует глотать, запивая водой. Срок лечения определяет врач. Терапевтический эффект обычно отмечают через 1 мес. При отсутствии положительных изменений клинической симптоматики или при ее ухудшении в течение 6 нед лечения следует обратиться к врачу. Средняя продолжительность курса лечения — 3 мес.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия и брадикардия.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: расстройства пищеварения, диспепсия, диарея, боль в животе, тошнота, рвота.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая онемение языка, губ и щек; отеки шеи, лица, рук и ног; приливы; ощущение жара по всему телу; ощущение нехватки воздуха; одышка; ангионевротический отек, крапивница.
Со стороны кожи: воспаление кожи, покраснение, отек, сыпь, зуд, экзема.
Со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, головокружение, слабость, шум в ушах, синкопе (в том числе вазовагальное).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: неприятные ощущения в области сердца (ощущение сдавливания грудной клетки), нарушения сердечного ритма (замедление или ускорение сердечного ритма), артериальная гипотензия.
При появлении признаков повышенной чувствительности следует прервать курс лечения и обратиться к врачу.
Особые указания
перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Рекомендуется внимательно наблюдать пациентов, которые одновременно принимают препараты, которые метаболизируются цитохромом Р450 3A4. Сведения о злоупотреблениях гинкго билоба (EGb 761) отсутствуют. Исходя из фармакологических характеристик препарата, гинкго билоба (EGb 761) не имеет потенциала для злоупотребления.
Препарат содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными нарушениями лактазной недостаточности, галактоземией или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью, поэтому Неокардил не применяют в эти периоды.
Дети. Опыта применения препарата у детей нет, поэтому Неокардил не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В редких случаях возможно временное ухудшение реакции из-за сонливости.
Взаимодействия
результаты клинических исследований взаимодействия с гинкго билоба (EGb 761) продемонстрировали его способность потенцировать или ингибировать изоферменты цитохрома Р450. Уровень концентрации мидазолама менялся после сопутствующего приема гинкго билоба (EGb 761), что позволяет предполагать наличие взаимодействия через CYP 3A4. Поэтому лекарственные средства, которые в основном метаболизируются через CYP 3A4 и имеют узкий терапевтический индекс, следует применять с осторожностью.
Препараты боярышника усиливают действие хинидина, новокаинамида, сердечных гликозидов. Не рекомендуется применять препараты боярышника одновременно с солями алкалоидов вследствие образования осадка.
Препарат потенцирует действие антиаритмических лекарственных средств, усиливает эффекты снотворных, седативных, гипотензивных препаратов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом.
Передозировка
возможно возникновение брадикардии, требующей отмены препарата.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С.