перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Рекомендуется внимательно наблюдать пациентов, которые одновременно принимают препараты, которые метаболизируются цитохромом Р450 3A4. Сведения о злоупотреблениях гинкго билоба (EGb 761) отсутствуют. Исходя из фармакологических характеристик препарата, гинкго билоба (EGb 761) не имеет потенциала для злоупотребления.

Препарат содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными нарушениями лактазной недостаточности, галактоземией или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью, поэтому Неокардил не применяют в эти периоды.

Дети. Опыта применения препарата у детей нет, поэтому Неокардил не применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В редких случаях возможно временное ухудшение реакции из-за сонливости.