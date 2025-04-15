Львов (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
349,71
Экономия при брони: -20,23 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -57,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -62,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
239,59
Экономия при брони: -17,81 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
339,81
Экономия при брони: -28,09 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
349,54
Экономия при брони: -20,02 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -57,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
263,53
Экономия при брони: -41,75 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -62,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -57,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА