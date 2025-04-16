Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
359,20
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
348,48
Экономия при брони: -29,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
336,00
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
246,84
Экономия при брони: -11,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
348,58
Экономия при брони: -28,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
231,81
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
332,60
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
344,59
Экономия при брони: -31,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
343,66
Экономия при брони: -29,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА