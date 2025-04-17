Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
345,58
Экономия при брони: -32,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -51,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
351,22
Экономия при брони: -33,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
408,10
Экономия при брони: -69,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
410,20
Экономия при брони: -71,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -56,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
236,77
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
361,31
Экономия при брони: -37,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -51,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
343,10
Экономия при брони: -25,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
363,81
Экономия при брони: -41,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
408,10
Экономия при брони: -69,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
372,53
Экономия при брони: -43,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
341,48
Экономия при брони: -25,20 грн