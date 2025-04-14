Одесса (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
364,85
Экономия при брони: -16,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
358,25
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
229,77
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
357,94
Экономия при брони: -34,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
366,33
Экономия при брони: -18,73 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
369,44
Экономия при брони: -33,17 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -52,80 грн