Киев
Неокардил (Neokardil)

Неокардил (Neokardil)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 123 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
341,09
Экономия при брони: -30,87 грн
310,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,40
Экономия при брони: -62,60 грн
332,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
351,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
320,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
323,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
302,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
410,20
Экономия при брони: -77,40 грн
332,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
368,84
Экономия при брони: -39,24 грн
329,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
371,15
Экономия при брони: -41,55 грн
329,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -62,30 грн
332,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
331,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
390,00
Экономия при брони: -57,20 грн
332,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
408,10
Экономия при брони: -75,30 грн
332,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
350,92
Экономия при брони: -34,61 грн
316,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
298,71 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
346,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
370,52
Экономия при брони: -40,41 грн
330,11 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
358,21
Экономия при брони: -47,74 грн
310,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
358,80
Экономия при брони: -26,00 грн
332,80 грн
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