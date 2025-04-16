Николаев (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
341,09
Экономия при брони: -30,87 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,40
Экономия при брони: -62,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
410,20
Экономия при брони: -77,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
368,84
Экономия при брони: -39,24 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
371,15
Экономия при брони: -41,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -62,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
390,00
Экономия при брони: -57,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
408,10
Экономия при брони: -75,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
350,92
Экономия при брони: -34,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
370,52
Экономия при брони: -40,41 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
358,21
Экономия при брони: -47,74 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
358,80
Экономия при брони: -26,00 грн