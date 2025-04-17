Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -55,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
377,52
Экономия при брони: -11,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
272,20
Экономия при брони: -49,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -61,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
351,75
Экономия при брони: -32,77 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -61,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
348,61
Экономия при брони: -19,84 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
408,10
Экономия при брони: -74,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
342,57
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
410,20
Экономия при брони: -76,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
370,07
Экономия при брони: -42,23 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА