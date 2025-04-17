Киев
Неокардил (Neokardil)

Неокардил (Neokardil)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,80
Экономия при брони: -55,80 грн
334,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
322,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
377,52
Экономия при брони: -11,33 грн
366,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
331,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
272,20
Экономия при брони: -49,42 грн
222,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -61,10 грн
334,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
351,75
Экономия при брони: -32,77 грн
318,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
395,10
Экономия при брони: -61,10 грн
334,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
339,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
348,61
Экономия при брони: -19,84 грн
328,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
344,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
408,10
Экономия при брони: -74,10 грн
334,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
313,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
342,57
Экономия при брони: -23,59 грн
318,98 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
410,20
Экономия при брони: -76,20 грн
334,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
339,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
389,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
321,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
370,07
Экономия при брони: -42,23 грн
327,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
321,50 грн
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