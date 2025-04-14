Днепр (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
352,82
Экономия при брони: -22,22 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
353,02
Экономия при брони: -22,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
368,29
Экономия при брони: -46,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
332,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
360,18
Экономия при брони: -29,67 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
365,28
Экономия при брони: -35,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
332,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
341,78
Экономия при брони: -12,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
338,66
Экономия при брони: -25,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
337,98
Экономия при брони: -19,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
358,52
Экономия при брони: -31,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
348,55
Экономия при брони: -21,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
356,42
Экономия при брони: -18,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Неокардил капсулы блистер №30
ВАЛАРТИН ФАРМА
365,37
Экономия при брони: -19,59 грн