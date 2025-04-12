Фармакодинамика.

Кефпим — β-лактамный цефалоспориновий антибиотик IV поколения широкого спектра действия для парентерального применения. Оказывает бактерицидное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая большинство штаммов, устойчивых к аминогликозидам или цефалоспориновым антибиотикам III поколения. Цефепим подавляет синтез ферментов стенки бактериальной клетки. Препарат высокоустойчив к гидролизу β-лактамаз, имеет малое сродство к β-лактамазам, кодируемым хромосомными генами, и быстро проникает в грамотрицательные бактериальные клетки.

Цефепим активен в отношении:

грамположительных аэробов: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pyogenes (группы А), Streptococcus agalactiae (группы В), Streptococcus pneumoniae (включая штаммы со средней устойчивостью к пенициллину — МПК от 0,1 до 0,3 мкг/мл), другие β-гемолитические стрептококки (группы С, G, F), Streptococcus bovis (группа D); Streptococcus viridans;

грамотрицательных аэробов: Pseudomonas sрр., включая Р. aeruginosa, Р. putida, Р. stutzeri; Escherichia соli, Klebsiella sрр., включая К. pneumoniae, К. охуtоса, К. ozaenae; Enterobacter sрр., включая Е. сlоасае, Е. aerogenes, E. agglomerans, Е. sakazakii; Рroteus sрр., включая Р. mirabilis, Р. vulgaris; Acinetobacter саlcoaceticus (включая подсемейства Anitratus, lwoffi); Аеromonas hydrophila; Capnocytophaga sрр.; Citrobacter sрр., включая С. diversus, С. freundii; Campylobacter jejuni; Gardnerella vaginalis; Haemophilus ducreyi; Н. influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу;) Н. рarainfluenzae; Наfnia аlvei; Legionella sрр.; Моrganella morganii; Моrахеllа (Branhamella) catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); N. meningitidis; Рrovidencia sрр. (включая Р. rettgeri, Р. stuartii); Salmonella sрр.; Serratia (включая S. marcescens, S. liquefaciens); Shigella sрр.; Yersinia enterocolitica;

анаэробов: Bacteroides sрр., включая В. melaninogenicus и другие микроорганизмы ротовой полости, относящиеся к Bacteroides; Clostridium perfringens; Fusobacterium sрр.; Моbiluncus sрр.; Реptostreptococcus sрр.; Veillonella sрр.

Большинство штаммов энтерококков и стафилококки, резистентные к метициллину, резистентны к большинству цефалоспориновых антибиотиков, включая цефепим.

Цефепим неактивен в отношении некоторых штаммов Xanthomonas (Pseudomonas) maltophilia, Bacteroides fragilis и Clostridium difficile.

Фармакокинетика. Максимальная концентрация препарата в плазме крови при внутривенном введении достигается через 0,5 часа, при внутримышечном введении — через 2 часа (доза 1 г).

Средние терапевтические концентрации цефепима в плазме крови у взрослых здоровых мужчин через разное время после однократного (в/в) и внутримышечного (в/м) введения приведены в таблице.

Средние концентрации цефепима в плазме (мкг/мл)

Доза Кефпима 0,5 часа 1 час 2 часа 4 часа 8 часов 12 часов 1 г в/в 78,7 44,5 24,3 10,5 2,4 0,6 1 г в/м 14,8 25,9 26,3 16 4,5 1,4

Связывание цефепима с белками плазмы составляет менее 19% и не зависит от концентрации препарата в сыворотке крови. Плохо проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер. Но при воспалении мозговых оболочек обнаруживается в терапевтических концентрациях в спинномозговой жидкости. Значительные концентрации определяются в моче, желчи, перитонеальной жидкости, бронхиальном секрете, тканях желчного пузыря, аппендикса и предстательной железы. Объем распределения — 0,25 л/кг, у детей в возрасте от 2 месяцев до 16 лет — 0,33 л/кг. Цефепим метаболизируется в N-метилпирролидин, который быстро превращается в оксид N-метилпирролидина. Средний общий клиренс — 120 мл/мин. Цефепим выделяется почками, главным образом путем клубочковой фильтрации. Средний почечный клиренс составляет 110 мл/мин. В моче определяется примерно 85% введенной дозы в неизмененном виде, 1% N-метилпирролидина, примерно 6,8% оксида N-метилпирролидина и примерно 2,5% эпимера цефепима. Период полувыведения в среднем составляет примерно 2 часа. У добровольцев, получавших дозы до 2 г с интервалом 8 часов в течение 9 дней, не наблюдалась кумуляция препарата в организме.

Для больных старше 65 лет с нормальной функцией почек не требуется корректировка дозы цефепима, несмотря на меньшую величину почечного клиренса по сравнению с таковым у молодых больных.

У больных с нарушениями функции почек увеличивается период полувыведения. В среднем период полувыведения цефепима при проведении гемодиализа составляет 13 часов, при проведении перитонеального диализа — 19 часов.

Фармакокинетика цефепима у больных с нарушениями функции печени не изменена. Корректировка дозы для таких больных не требуется.