Кефпим (Kefpim)
Кефпим инструкция по применению
Состав
действующее вещество: сefepime;
1 флакон содержит цефепима 1000 мг в виде цефепима гидрохлорида;
вспомогательные вещества: L-аргинин.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Цефалоспорины.
Код АТС J01D Е01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Кефпим — β-лактамный цефалоспориновий антибиотик IV поколения широкого спектра действия для парентерального применения. Оказывает бактерицидное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая большинство штаммов, устойчивых к аминогликозидам или цефалоспориновым антибиотикам III поколения. Цефепим подавляет синтез ферментов стенки бактериальной клетки. Препарат высокоустойчив к гидролизу β-лактамаз, имеет малое сродство к β-лактамазам, кодируемым хромосомными генами, и быстро проникает в грамотрицательные бактериальные клетки.
Цефепим активен в отношении:
грамположительных аэробов: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pyogenes (группы А), Streptococcus agalactiae (группы В), Streptococcus pneumoniae (включая штаммы со средней устойчивостью к пенициллину — МПК от 0,1 до 0,3 мкг/мл), другие β-гемолитические стрептококки (группы С, G, F), Streptococcus bovis (группа D); Streptococcus viridans;
грамотрицательных аэробов: Pseudomonas sрр., включая Р. aeruginosa, Р. putida, Р. stutzeri; Escherichia соli, Klebsiella sрр., включая К. pneumoniae, К. охуtоса, К. ozaenae; Enterobacter sрр., включая Е. сlоасае, Е. aerogenes, E. agglomerans, Е. sakazakii; Рroteus sрр., включая Р. mirabilis, Р. vulgaris; Acinetobacter саlcoaceticus (включая подсемейства Anitratus, lwoffi); Аеromonas hydrophila; Capnocytophaga sрр.; Citrobacter sрр., включая С. diversus, С. freundii; Campylobacter jejuni; Gardnerella vaginalis; Haemophilus ducreyi; Н. influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу;) Н. рarainfluenzae; Наfnia аlvei; Legionella sрр.; Моrganella morganii; Моrахеllа (Branhamella) catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу); N. meningitidis; Рrovidencia sрр. (включая Р. rettgeri, Р. stuartii); Salmonella sрр.; Serratia (включая S. marcescens, S. liquefaciens); Shigella sрр.; Yersinia enterocolitica;
анаэробов: Bacteroides sрр., включая В. melaninogenicus и другие микроорганизмы ротовой полости, относящиеся к Bacteroides; Clostridium perfringens; Fusobacterium sрр.; Моbiluncus sрр.; Реptostreptococcus sрр.; Veillonella sрр.
Большинство штаммов энтерококков и стафилококки, резистентные к метициллину, резистентны к большинству цефалоспориновых антибиотиков, включая цефепим.
Цефепим неактивен в отношении некоторых штаммов Xanthomonas (Pseudomonas) maltophilia, Bacteroides fragilis и Clostridium difficile.
Фармакокинетика. Максимальная концентрация препарата в плазме крови при внутривенном введении достигается через 0,5 часа, при внутримышечном введении — через 2 часа (доза 1 г).
Средние терапевтические концентрации цефепима в плазме крови у взрослых здоровых мужчин через разное время после однократного (в/в) и внутримышечного (в/м) введения приведены в таблице.
Средние концентрации цефепима в плазме (мкг/мл)
|Доза Кефпима
|0,5 часа
|1 час
|2 часа
|4 часа
|8 часов
|12 часов
|1 г в/в
|78,7
|44,5
|24,3
|10,5
|2,4
|0,6
|1 г в/м
|14,8
|25,9
|26,3
|16
|4,5
|1,4
Связывание цефепима с белками плазмы составляет менее 19% и не зависит от концентрации препарата в сыворотке крови. Плохо проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер. Но при воспалении мозговых оболочек обнаруживается в терапевтических концентрациях в спинномозговой жидкости. Значительные концентрации определяются в моче, желчи, перитонеальной жидкости, бронхиальном секрете, тканях желчного пузыря, аппендикса и предстательной железы. Объем распределения — 0,25 л/кг, у детей в возрасте от 2 месяцев до 16 лет — 0,33 л/кг. Цефепим метаболизируется в N-метилпирролидин, который быстро превращается в оксид N-метилпирролидина. Средний общий клиренс — 120 мл/мин. Цефепим выделяется почками, главным образом путем клубочковой фильтрации. Средний почечный клиренс составляет 110 мл/мин. В моче определяется примерно 85% введенной дозы в неизмененном виде, 1% N-метилпирролидина, примерно 6,8% оксида N-метилпирролидина и примерно 2,5% эпимера цефепима. Период полувыведения в среднем составляет примерно 2 часа. У добровольцев, получавших дозы до 2 г с интервалом 8 часов в течение 9 дней, не наблюдалась кумуляция препарата в организме.
Для больных старше 65 лет с нормальной функцией почек не требуется корректировка дозы цефепима, несмотря на меньшую величину почечного клиренса по сравнению с таковым у молодых больных.
У больных с нарушениями функции почек увеличивается период полувыведения. В среднем период полувыведения цефепима при проведении гемодиализа составляет 13 часов, при проведении перитонеального диализа — 19 часов.
Фармакокинетика цефепима у больных с нарушениями функции печени не изменена. Корректировка дозы для таких больных не требуется.
Показания
Взрослые.
Инфекции, вызванные чувствительной к препарату микрофлорой:
- дыхательных путей, в том числе пневмония, бронхит;
- кожи и подкожной клетчатки;
- интраабдоминальные инфекции, в том числе перитонит и инфекции желчевыводящих путей;
- гинекологические;
- септицемия.
Эмпирическая терапия больных с нейтропенической лихорадкой.
Профилактика послеоперационных осложнений в интраабдоминальной хирургии.
Дети.
- Пневмония;
- инфекции мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрит;
- инфекции кожные и подкожной клетчатки;
- септицемия;
- эмпирическая терапия больных с нейтропенической лихорадкой;
- бактериальный менингит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата или цефалоспоринам, пенициллинам и другим β-лактамным антибиотикам.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Цефепим концентрацией от 1 до 40 мг/мл совместим с такими парентеральными растворами: 0,9% раствор натрия хлорида для инъекций; 5 и 10% раствор глюкозы для инъекций; раствор 6М натрия лактата для инъекций; раствор 5% глюкозы и 0,9% натрия хлорида для инъекций; раствор Рингера с лактатом и 5% раствором глюкозы для инъекций.
Во избежание возможного лекарственного взаимодействия не следует одновременно вводить препарат с растворами метронидазола, ванкомицина, гентамицина, тобрамицина сульфата и нетилмицина сульфата. В случае совместного применения с указанными препаратами следует вводить каждый антибиотик отдельно.
Диуретики и аминогликозиды снижают канальцевую секрецию цефепима и повышают его концентрацию в сыворотке крови, удлиняют период полувыведения, усиливают нефротоксичность и повышают риск развития нефронекроза. При одновременном применении Кефпима и аминогликозидов повышается риск ототоксического действия последних.
Особенности применения
Перед введением необходимо провести кожную пробу на переносимость.
При длительном лечении необходимо регулярно контролировать функциональные показатели печени, почек и органов гемопоэза.
У пациентов с высоким риском тяжелых инфекций (например, у пациентов, имеющих в анамнезе трансплантацию костного мозга при пониженной его активности, которая происходит на фоне злокачественной гемолитической патологии с тяжелой прогрессирующей нейтропенией) монотерапия может быть недостаточной, поэтому показана комплексная антимикробная терапия.
Для больных старше 65 лет с нормальной функцией почек не нужна корректировка дозы Кефпима, несмотря на меньшую величину почечного клиренса по сравнению с таковым у молодых больных.
У пациентов с нарушением функции почек доза препарата должна быть откорректирована в зависимости от степени выраженности почечной недостаточности (уменьшением дозировки и/или увеличением интервала между приемами препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Фармакокинетика цефепима у больных с нарушениями функции печени не изменена. Корректировка дозы для таких больных не требуется.
Необходимо с осторожностью применять пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом, а также пациентам с известной гиперчувствительностью к β-лактамным антибиотикам, поскольку существует риск развития перекрестных аллергических реакций. В случае возникновения аллергических реакций следует немедленно прекратить лечение препаратом.
Тяжелые реакции гиперчувствительности могут требовать применения адреналина, гидрокортизона, антигистаминных препаратов и других средств неотложной помощи.
Антибиотики широкого спектра действия, особенно при длительном применении, могут вызывать псевдомембранозный колит, поэтому следует обращать внимание на возникновение диареи во время лечения цефепимом. Легкие формы колита могут проходить самостоятельно после окончания терапии, умеренные или тяжелые состояния могут потребовать специального лечения.
Как и у других антибиотиков, длительное применение Кефпима может приводить к колонизации нечувствительной микрофлорой. При развитии суперинфекции во время лечения необходимо применение соответствующих мер.
Во время лечения возможно выявление ложноположительной реакции Кумбса, а также ложноположительные теста на наличие глюкозы в моче.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для парентерального введения. Перед введением рекомендуется провести кожную пробу на переносимость. Дозу препарата устанавливают индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания, возраста пациента, локализации инфекции, функции почек.
Обычная дозировка для взрослых и детей с массой тела более 40 кг составляет 1 г внутривенно или внутримышечно каждые 12 часов. Обычная продолжительность лечения составляет 7 - 10 дней. Тяжелые инфекции могут потребовать более длительного лечения. Рекомендации по дозированию Кефпима для взрослых приведены в таблице.
|Инфекции мочевых путей легкой и средней тяжести
|500 мг — 1 г внутривенно или внутримышечно
|каждые 12 часов
|Другие инфекции легкой и средней тяжести
|1 г внутривенно или внутримышечно
|каждые 12 часов
|Тяжелые инфекции
|2 г внутривенно
|каждые 12 часов
|Очень тяжелые и угрожающие жизни инфекции
|2 г внутривенно
|каждые 8 часов
Для профилактики развития инфекций при проведении хирургических вмешательств. За 60 мин до начала хирургической операции взрослым вводится 2 г препарата внутривенно в течение 30 мин. По окончании вводится дополнительно 500 мг метронидазола внутривенно. Растворы метронидазола не следует вводить одновременно с препаратом Кефпим. Систему для инфузии перед введением метронидазола следует промыть.
Во время длительных (более 12 часов) хирургических операций через 12 часов после первой дозы рекомендуется повторное введение равной дозы препарата Кефпим с последующим введением метронидазола.
Нарушение функции почек. У больных с нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) дозу препарата Кефпим необходимо откорректировать.
Рекомендуемые дозы цефепима для взрослых
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Рекомендованные дозы
|50
|Обычная дозировка адекватная тяжести инфекции (см. предыдущую таблицу) корректировка дозы не требуется
|2 г каждые 8 часов
|2 г каждые 12 часов
|1 г каждые 12 часов
|500 мг каждые 12 часов
|30 — 50
|Корректировка дозы в соответствии с клиренсом креатинина
|2 г каждые 12 часов
|2 г каждые 24 часов
|1 г каждые 24 часов
|500 мг каждые 24 часов
|11 — 29
|2 г каждые 24 часа
|1 г каждые 24 часа
|500 мг каждые 24 часа
|500 мг каждые 24 часа
|10
|1 г каждые 24 часа
|500 мг каждые 24 часа
|250 мг каждые 24 часа
|250 мг каждые 24 часа
|Гемодиализ
|500 мг каждые 24 часа
|500 мг каждые 24 часа
|500 мг каждые 24 часа
|500 мг каждые 24 часа
Если известна только концентрация креатинина в сыворотке крови, тогда клиренс креатинина можно определять по следующей формуле:
Мужчины:
Клиренс креатинина (мл/мин) = масса тела (кг) × (140 - возраст) / 72 × креатинин сыворотки (мг/дл).
Женщины:
Клиренс креатинина (мл/мин) = вышеприведенное значение × 0,85.
При гемодиализе за 3 часа выделяется из организма примерно 68% от дозы препарата. После завершения каждого сеанса диализа необходимо вводить повторную дозу, равную начальной дозе. При непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе препарат можно применять в начальных нормальных рекомендованных дозах 500 мг, 1 или 2 г в зависимости от тяжести инфекции с интервалом 48 часов.
Детям в возрасте 1 - 2 месяца препарат назначают только по жизненным показаниям. Состояние детей с массой тела до 40 кг, получающих лечение Кефпимом, нужно постоянно контролировать.
Детям при нарушении функции почек рекомендуется снижение дозы или увеличение интервала между приемами.
Расчет показателей клиренса креатинина у детей
Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) = 0,55 × рост (см) / сывороточный креатинин (мг/дл)
или
Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) = 0,52 × рост (см) / сывороточный креатинин (мг/дл) - 3,6.
Детям в возрасте от 1 до 2 месяцев. Кефпим назначают только по жизненным показаниям 30 мг/кг массы тела каждые 12 или 8 часов, в зависимости от тяжести инфекции.
Дети в возрасте старше 2 месяцев. Максимальная доза для детей не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых. Обычная рекомендуемая доза для детей с массой тела до 40 кг, в случае осложненных или неосложненных инфекций мочевых путей (включая пиелонефрит), неосложненных инфекциях кожи, пневмонии, а также в случае эмпирического лечения фебрильной нейтропении составляет 50 мг/кг каждые 12 часов (больным фебрильной нейтропенией и бактериальным менингитом — каждые 8 часов). Обычная продолжительность лечения составляет 7 — 10 дней, тяжелые инфекции могут требовать более длительного лечения.
Детям с массой тела 40 кг и более Кефпим назначают, как взрослым.
Введение препарата. Кефпим можно вводить внутривенно или с помощью глубокой внутримышечной инъекции в большую мышечную массу (например, в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы — gluteus maximus).
Внутривенное введення. Внутривенный путь введения предпочтителен для больных с тяжелыми или угрожающими жизни инфекциями.
При внутривенном способе введения Кефпим растворяют в стерильной воде для инъекций, в 5% растворе глюкозы для инъекций или 0,9% растворе натрия хлорида, как указано в приведенной ниже таблице. Вводят внутривенно медленно в течение 3 — 5 мин или через систему для внутривенного введения.
Внутримышечное введение. Кефпим растворяют в стерильной воде для инъекций, 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций, 5% растворе глюкозы для инъекций, бактериостатической воде для инъекций с парабеном или бензиловым спиртом, 0,5% или 1% растворе лидокаина гидрохлорида в концентрациях, следующие в таблице.
При применении лидокаина в качестве растворителя следует перед введением сделать кожную пробу на его переносимость.
|Объем раствора для растворения (мл)
|Приблизительный объем полученного раствора (мл)
|Приблизительная концентрация Кефпима (мг/мл)
|Внутривенное введение
1 г/флакон
|10
|11,4
|90
|Внутримышечное введение
1 г/флакон
|3
|4,4
|230
В случае применения лидокаина следует провести кожную пробу на переносимость местных анестетиков.
Готовый раствор Кефпима перед введением следует визуально проверить на отсутствие механических включений.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 1 месяца.
Побочные реакции
Реакции повышенной чувствительности: зуд, крапивница, анафилаксия, в том числе анафилактический шок.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, кандидоз ротовой полости, диарея, колит (в том числе псевдомембранозный, боль в животе, запор, кандидоз (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны центральной нервной системы: головная боль, головокружение, парестезии, энцефалопатии (потеря сознания, галлюцинации, ступор, кома), эпилептоформные приступы, миоклония.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: вазодилатация.
Со стороны дыхательной системы: расстройства дыхания.
Со стороны мочеполовой системы: генитальный зуд, почечная недостаточность.
Со стороны системы крови: транзиторная лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз и тромбоцитопения.
Другие: лихорадка, вагинит, эритема.
Локальные реакции в месте введения препарата: при внутривенном — флебит и воспаление; при внутримышечном — боль, воспаление.
Лабораторные показатели: повышение уровня аланинаминотрансферразы, аспартатаминотрансферразы, щелочной фосфатазы, общего билирубина, анемия, эозинофилия, увеличение протромбинового времени или парциального тромболастинового времени (ПТТ) и положительный результат теста Кумбса без гемолиза. Временное увеличение азота мочевины крови и/или креатинина сыворотки и транзиторная тромбоцитопения отмечались у менее 0,5% больных. Также отмечались транзиторная лейкопения и нейтропения.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Приготовленные растворы препарата для внутримышечного и внутривенного введения можно хранить в течение 24 часов при комнатной температуре или 7 дней в холодильнике (2 — 8 °С).
Упаковка
По 1000 мг порошка во флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
МАКЛЕОДС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД.
Местонахождение
Оф.: Атланта Аркаде, Марол Чарч Роуд, Андхери (Ист), Мумбай — 400059, Индия.