Днепр (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
406,59
Экономия при брони: -21,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
7.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
402,90
Экономия при брони: -17,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
8.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
8.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
8.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
393,03
Экономия при брони: -20,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
10.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
397,24
Экономия при брони: -12,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
26.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
27.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
360,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
69.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
383,02
Экономия при брони: -11,26 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
69.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
69.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
70.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
400,76
Экономия при брони: -17,59 грн