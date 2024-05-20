ЦЕФЕПИМ (CEFEPIMUM) Действующее вещество
цефалоспориновый антибиотик IV поколения с широким спектром действия для парентерального применения. Действует бактерицидно. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая большинство штаммов, резистентных к аминогликозидам или цефалоспориновым антибиотикам III поколения, таким как цефтазидим. Цефепим высокоустойчив к действию большинства β-лактамаз; быстро проникает в грамотрицательные бактерии. Степень связывания цефепима с пенициллинсвязывающим белком РВР 3 значительно превосходит сродство других цефалоспоринов для парентерального применения. Умеренное сродство цефепима в отношении РВР 1a и 1b также, вероятно, обусловливает степень его бактерицидной активности. Соотношение МБК (минимальная бактерицидная концентрация)/МПК для цефепима составляет <2 для более чем 80% изолятов всех чувствительных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. К цефепиму чувствительны грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), другие штаммы стафилококков, включая S. hominis, S. saprophyticus, Streptococcus pyogenes (стрептококки группы А), Streptococcus agalactiae (стрептококки группы В), Streptococcus pneumoniae (включая штаммы со средней устойчивостью к пенициллину — МИК от 0,1 до 0,3 мкг/мл), другие β-гемолитические стрептококки (групп C, G, F), S. bovis (группа D), S. viridans (большинство штаммов стрептококков, например Enterococcus faecalis, и стафилококки, резистентные к метициллину, устойчивы к большинству цефалоспориновых антибиотиков, включая цефепим); грамотрицательные аэробы: Pseudomonas spp., включая P. aeruginosa, P. putida, P. stutzeri, Escherichia coli, Klebsiella spp. (включая K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozenae), Enterobacter spp. (включая E. cloacae, E. aerogenes, E. agglomerans, E. sakazakii), Proteus spp. (включая P. mirabilis, P. vulgaris), Acinetobacter calcoaceticus (subsp. Anitratus, Iwofii), Aeromonas hydrophila, Capnocytophaga spp., Citrobacter spp. (включая C. diversus, C. freundii), Campylobacter jejuni, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Legionella spp., Morganella morganii, Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Neisseria meningitidis, Providencia spp. (включая P. rettgeri, P. stuartii), Salmonella spp., Serratia (включая S. marcescens, S. liquefaciens), Shigella spp., Yersinia enterocolitica (цефепим неактивен в отношении многих штаммов Xanthomonas maltophilia (Pseudomonas maltophilia)); анаэробы: Bacteroides spp. (включая B. melaninogenicus и другие микроорганизмы ротовой полости, относящиеся к Bacteroides), Clostridum perfringens, Fusobacterium spp., Mobiluncus spp., Peptostreptococcus spp., Veillonella spp. (цефепим неактивен в отношении Bacteroides fragilis и Clostridium difficile).
Цефепим полностью всасывается после в/м введения. Метаболизируется с образованием N-метилпирролидина, который быстро превращается в соответствующий N-оксид. Около 80% цефепима экскретируется с мочой в неизмененном виде, главным образом за счет клубочковой фильтрации; <1% введенной дозы выявляется в моче в виде N-метилпирролидина, 6,8% — в виде N-оксида и 2,5% — в виде эпимера цефепима. Связывание цефепима с белками плазмы крови составляет <19% и не зависит от концентрации антибиотика в крови. T½ цефепима составляет в среднем 2 ч, выделение цефепима не зависит от дозы в дозовом интервале от 250 мг до 2 г. У здоровых добровольцев, получавших дозы до 2 г в/в с интервалом 8 ч на протяжении 9 дней, кумуляции препарата в организме не наблюдалось. Общий клиренс препарата составляет 120 мл/мин. Средний почечный клиренс цефепима составляет 110 мл/мин.
Фармакокинетика цефепима существенно не изменяется у больных с нарушенной функцией печени (коррекции дозы не требуется); при почечной недостаточности T½ цефепима увеличивается, при этом наблюдается линейная зависимость между общим клиренсом цефепима и клиренсом креатинина. T½ цефепима при проведении гемодиализа составляет 13 ч, при непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе — 19 ч.
инфекции, вызванные чувствительными к цефепиму микроорганизмами, — инфекции дыхательных путей, включая пневмонию и бронхит; инфекции мочевыводящих путей; инфекции кожи и мягких тканей; внутрибрюшные инфекции, включая перитонит и инфекции желчных протоков; гинекологические инфекции; септицемия; эмпирическое лечение при фебрильной нейтропении.
взрослым обычно вводят в/м или в/в в дозе 1 г с интервалом 12 ч. При тяжелых и угрожающих жизни инфекциях вводят в дозе 2 г каждые 8–12 ч. Продолжительность лечения обычно составляет 7–10 дней, тяжелые инфекции могут потребовать более длительного лечения. Дозу цефепима и продолжительность терапии устанавливают индивидуально в зависимости от чувствительности микроорганизмов, тяжести инфекции и функционального состояния почек.
повышенная чувствительность к цефепиму, другим антибиотикам цефалоспоринового ряда, пенициллинам или другим β-лактамным антибиотикам.
цефепим обычно хорошо переносится, побочные эффекты отмечаются редко, со средней частотой 0,1–1%. Возможны кожная сыпь (1,8%), зуд, крапивница, лихорадка, тошнота, рвота, стоматит, диарея (1,1%), колит (включая псевдомембранозный), головная боль, вагинит, эритема; побочные эффекты, отмечаемые с частотой 0,05–0,1%, — боль в животе, запор, вазодилатация, одышка, головокружение, парестезии, зуд в области гениталий, изменение вкусовых ощущений, озноб; серьезные реакции, включающие анафилаксию и судороги, наблюдаются с частотой <0,05%; возможны местные реакции в месте в/в введения препарата (отмечаются в 5,2% случаев) — флебит (2,9%) или тканевая воспалительная реакция (0,1%); при в/м применении цефепима инфильтрация, воспалительные реакции и болезненность в месте инъекции отмечаются в 2,6% случаев. Изменения лабораторных показателей в большинстве случаев наблюдаются редко (1–2%) и носят временный характер; возможны повышение уровня АлАТ (3,6%), АсАТ (2,5%), ЩФ, общего билирубина, анемия, эозинофилия, увеличение протромбинового времени (2,8%) и положительный результат теста Кумбса без гемолиза (18,7%). Временное повышение уровня азота мочевины крови и/или креатинина в плазме крови и транзиторная тромбоцитопения отмечаются в 0,5–1% случаев. Сообщалось о единичных случаях возникновения энцефалопатии у больных с нарушением функции почек, которые получали нескорригированные дозы цефепима.
При использовании антибиотиков цефалоспоринового ряда возможно развитие синдрома Стивенса — Джонсона, полиморфной эритемы, токсического эпидермального некролиза, токсической нефропатии, гемолитической анемии, геморрагических осложнений и определение ложноположительных результатов при проведении глюкозурических тестов.
благодаря широкому спектру бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов цефепим можно использовать в качестве монотерапии до идентификации возбудителя инфекции. При смешанной аэробной/анаэробной инфекции (в том числе если одним из возбудителей является Bacteroides fragilis) до идентификации возбудителей рекомендуют одновременно с цефепимом назначить препарат, воздействующий на анаэробы.
Цефепим следует применять с осторожностью у больных с аллергическими заболеваниями. При появлении аллергических реакций цефепим следует отменить. При развитии реакций гиперчувствительности немедленного типа может потребоваться назначение эпинефрина, ГКС и соответствующей симптоматической терапии.
При использовании практически всех антибиотиков широкого спектра действия, включая цефепим, возможно развитие псевдомембранозного колита, что необходимо учитывать при возникновении у пациента диареи на фоне применения антибиотика. Легкие формы колита обычно требуют только отмены цефепима, в более тяжелых случаях может потребоваться специальная терапия.
При длительном лечении цефепимом может развиться суперинфекция, вызванная нечувствительной микрофлорой; в таких случаях назначают адекватную терапию.
В период беременности цефепим назначают только по абсолютным показаниям. Цефепим проникает в грудное молоко в очень незначительном количестве, однако необходимо соблюдать осторожность при его назначении в период кормления грудью.
Эффективность цефепима у детей в возрасте до 13 лет не установлена.
Коррекции дозы цефепима у пациентов пожилого возраста не требуется.
р-ры цефепима не следует смешивать в одном объеме с р-рами метронидазола, ванкомицина, гентамицина, тобрамицина сульфата или нетилмицина сульфата из-за возможности взаимодействия; если показано одновременное лечение цефепимом и одним из указанных средств, каждый из антибиотиков следует вводить отдельно.
в случае передозировки, особенно у больных с нарушением функции почек, рекомендуют проведение гемодиализа; перитонеальный диализ малоэффективен.