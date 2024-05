ЦЕФЕПИМ (CEFEPIMUM)

цефалоспориновый антибиотик IV поколения с широким спектром действия для парентерального применения. Действует бактерицидно. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая большинство штаммов, резистентных к аминогликозидам или цефалоспориновым антибиотикам III поколения, таким как цефтазидим. Цефепим высокоустойчив к действию большинства β-лактамаз; быстро проникает в грамотрицательные бактерии. Степень связывания цефепима с пенициллинсвязывающим белком РВР 3 значительно превосходит сродство других цефалоспоринов для парентерального применения. Умеренное сродство цефепима в отношении РВР 1a и 1b также, вероятно, обусловливает степень его бактерицидной активности. Соотношение МБК (минимальная бактерицидная концентрация)/МПК для цефепима составляет <2 для более чем 80% изолятов всех чувствительных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. К цефепиму чувствительны грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), другие штаммы стафилококков, включая S. hominis, S. saprophyticus, Streptococcus pyogenes (стрептококки группы А), Streptococcus agalactiae (стрептококки группы В), Streptococcus pneumoniae (включая штаммы со средней устойчивостью к пенициллину — МИК от 0,1 до 0,3 мкг/мл), другие β-гемолитические стрептококки (групп C, G, F), S. bovis (группа D), S. viridans (большинство штаммов стрептококков, например Enterococcus faecalis, и стафилококки, резистентные к метициллину, устойчивы к большинству цефалоспориновых антибиотиков, включая цефепим); грамотрицательные аэробы: Pseudomonas spp., включая P. aeruginosa, P. putida, P. stutzeri, Escherichia coli, Klebsiella spp. (включая K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozenae), Enterobacter spp. (включая E. cloacae, E. aerogenes, E. agglomerans, E. sakazakii), Proteus spp. (включая P. mirabilis, P. vulgaris), Acinetobacter calcoaceticus (subsp. Anitratus, Iwofii), Aeromonas hydrophila, Capnocytophaga spp., Citrobacter spp. (включая C. diversus, C. freundii), Campylobacter jejuni, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Legionella spp., Morganella morganii, Moraxella catarrhalis (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Neisseria gonorrhoeae (включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу), Neisseria meningitidis, Providencia spp. (включая P. rettgeri, P. stuartii), Salmonella spp., Serratia (включая S. marcescens, S. liquefaciens), Shigella spp., Yersinia enterocolitica (цефепим неактивен в отношении многих штаммов Xanthomonas maltophilia (Pseudomonas maltophilia)); анаэробы: Bacteroides spp. (включая B. melaninogenicus и другие микроорганизмы ротовой полости, относящиеся к Bacteroides), Clostridum perfringens, Fusobacterium spp., Mobiluncus spp., Peptostreptococcus spp., Veillonella spp. (цефепим неактивен в отношении Bacteroides fragilis и Clostridium difficile).

Цефепим полностью всасывается после в/м введения. Метаболизируется с образованием N-метилпирролидина, который быстро превращается в соответствующий N-оксид. Около 80% цефепима экскретируется с мочой в неизмененном виде, главным образом за счет клубочковой фильтрации; <1% введенной дозы выявляется в моче в виде N-метилпирролидина, 6,8% — в виде N-оксида и 2,5% — в виде эпимера цефепима. Связывание цефепима с белками плазмы крови составляет <19% и не зависит от концентрации антибиотика в крови. T ½ цефепима составляет в среднем 2 ч, выделение цефепима не зависит от дозы в дозовом интервале от 250 мг до 2 г. У здоровых добровольцев, получавших дозы до 2 г в/в с интервалом 8 ч на протяжении 9 дней, кумуляции препарата в организме не наблюдалось. Общий клиренс препарата составляет 120 мл/мин. Средний почечный клиренс цефепима составляет 110 мл/мин.

Фармакокинетика цефепима существенно не изменяется у больных с нарушенной функцией печени (коррекции дозы не требуется); при почечной недостаточности T ½ цефепима увеличивается, при этом наблюдается линейная зависимость между общим клиренсом цефепима и клиренсом креатинина. T ½ цефепима при проведении гемодиализа составляет 13 ч, при непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе — 19 ч.