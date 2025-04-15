Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
408,60
Экономия при брони: -23,64 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
383,23
Экономия при брони: -24,75 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
371,13
Экономия при брони: -12,67 грн