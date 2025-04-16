Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
387,45
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
354,08
Экономия при брони: -15,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
355,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
392,60
Экономия при брони: -24,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петрово, ул. Центральная, 39
48.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
364,51
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
368,22
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
78.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
388,68
Экономия при брони: -13,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
79.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
381,86
Экономия при брони: -19,80 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
360,00
Экономия при брони: -29,00 грн