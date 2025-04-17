Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 549 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Славутич, кв-л Полесский, 1
36.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Славутич, пл. Привокзальная, 7/1
37.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Славутич, пл. Привокзальная, 7/2
37.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
383,55
Экономия при брони: -22,56 грн
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
380,74
Экономия при брони: -19,75 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
387,52
Экономия при брони: -19,85 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 1
84.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
373,50 грн
Подорожник
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
373,50 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd