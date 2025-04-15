Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
359,70
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
360,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
360,00
Экономия при брони: -32,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Днепр, пл. Соборная, 20
67.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
390,18
Экономия при брони: -15,26 грн
Подорожник
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
68.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
72.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
72.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
72.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
394,00
Экономия при брони: -19,08 грн
Подорожник
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
72.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Днепр, просп. Слобожанский, 89
73.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
75.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Березинская, 19
75.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
391,43
Экономия при брони: -28,53 грн
Подорожник
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
75.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Днепр, ул. Березинская, 23-А
75.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
373,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
78.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
395,69
Экономия при брони: -20,77 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
81.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
368,22
Экономия при брони: -25,02 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Вольная, 13
84.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
84.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
360,00
Экономия при брони: -29,00 грн