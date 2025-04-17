Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калиновка, ул. Медицинская, 6
24.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
358,99
Экономия при брони: -4,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
366,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 25
31.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 36
31.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 92
38.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
52.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 15
53.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
61.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, пл. Памяти, 21
62.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пл. Соборная, 17
73.5 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 2/40
74.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 67
80.7 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Черневцы, ул. Святониколаевская, 91
81.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Соборная, 133/2-Б
91.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd