Киев (адрес не указан)
Доступно в 870 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, пл. Оболонская, 4
5.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Берестейский, 75/2
8.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
9.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Мрии, 13-А
9.8 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Тростянецкая, 6-Г
10.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 4
12.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 1
12.6 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
20.3 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Ирпень, ул. Сковороды Григория, 13
24.0 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Буча, ул. Героев Майдана, 8
24.4 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Гора, ул. Бориспольская, 6-Б
25.9 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
26.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Борисполь, ул. Голубовка, 4
31.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Обухов, ул. Каштановая, 14
37.1 км
Кефпим порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Macleods Pharmaceuticals Ltd