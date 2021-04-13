Гековен (Gecoven) (173402) - инструкция по применению ATC-классификация
Гековен инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества: гидроксиэтилкрахмал 130/0,4; натрия хлорид;
100 мл раствора содержат гидроксиэтилкрахмала 130/0,4 (средняя молекулярная масса 130000, степень молярного замещения 0,4), в пересчете на сухое вещество 6,0 г, натрия хлорида 0,9 г;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.
Теоретическая осмолярность — 308 мосмоль/л, pH 3,8–6,5.
Фармакотерапевтическая группа
Кровезаменители и перфузионные растворы.
Препараты гидроксиэтилированного крахмала. Код АТС B05А A07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Активный компонент препарата Гековен — гидроксиэтиловый крахмал 130 / 0,4 — производное крахмала кукурузы восковой спелости, состоит из полимера глюкозы (амилопектина). Гековен — синтетический коллоид для пополнения объема. Его фармакологические свойства зависят от молярного замещения в гидроксиэтильных группах (0,4), средней молекулярной массы (130000 Да), концентрации (6%), соотношении замещения (соотношение С2/С6) около 9: 1, а также дозы и скорости инфузии. Чтобы описать молекулярную массу и характеристики молярного замещения гидроксиэтилового крахмала в препарате Гековен, соединение обозначают как гидроксиэтиловый крахмал 130/0,4. Низкое молярное замещение, средняя молекулярная масса и узкий молекулярно-массовое распределение ГЭК 130/0,4, содержащийся в Гековене, способствуют его положительному влиянию на фармакокинетику и внутрисосудистый объем.
Известно, что инфузия 500 мл ГЭК 130/0,4 в течение 30 минут на добровольцах приводила к платообразному увеличению объема примерно на 100% от введенного объема, который сохранялся около 4 — 6 часов. Изоволемический обмен крови с Гековеном поддерживает объем крови в течение минимум 6 часов.
Фармакокинетика.
Фармакокинетика гидроксиэтилкрахмалов имеет сложный характер и зависит от молекулярной массы, и, главным образом, от степени молекулярного замещения вещества и соотношении замещения (соотношение С2/С6). После введения гидроксиэтилового крахмала, молекулы размером меньше порога выведения (60000–70000 Да) быстро выводятся с мочой, а большие молекулы расщепляются α-амилазой плазмы крови, после чего тоже выводятся почками.
Средняя молекулярная масса Гековена в первые минуты после инфузии составляет в плазме крови in vivo 70000–80000 Да и остается выше порога выведения в течение всего периода лечения.
Объем распределения — в пределах 5,9 литра. В течение 30 минутной инфузии Гековена его концентрация в плазме крови составляет 75% от максимальной, а через 6 часов снижается до 14%. При однократном введении 500 мл Гековена молекулы гидроксиэтилового крахмала полностью выводятся из организма через 24 часа.
После введения 500 мл препарата, его клиренс в плазме крови составляет 31,4 мл/мин, с AUC — 14,3 мг/мл ч, что демонстрирует нелинейную фармакокинетику.
После однократного введения 500 мл препарата время его полувыведения из плазмы крови в первой фазе составляет 1,4 часа, а во второй фазе — 12,1 часа.
У больных со стабильными нарушениями функций почек (от слабых до тяжелых) при одинаковой введенной дозе 500 мл, величина AUC выросла в 1,7 раза (95% доверительный интервал 1,44 и 2,07) у больных с клиренсом креатинина КК <50 мл/мин по сравнению с больными с КК >50 мл/мин. Нарушение функции почек не влияло на время полувыведения в конечной фазе выведения и на величину максимальной концентрации ГЭК в плазме крови. При КК ≥30 мл/мин с мочой выводилось 59% введенной дозы препарата, а при КК 15–30 мл/мин — 51%. Уровни ГЭК в плазме крови полностью возвращались к исходным значениям через 24 часа после инфузии.
Даже при ежедневном введении добровольцам 500 мл 10% раствора ГЭК 130 /0,4 в течение 10 дней существенного накопления вещества в плазме крови не было обнаружено. В дополнительном фармакокинетическом исследовании 8 стабильных пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН) получили 1 дозу 250 мл (15 г) ГЭК 130/0,4 (6%). 3,6 г (24%) от дозы ГЭК были выведены в течение 2-х часов сеанса гемодиализа. После 24 часов средняя концентрация ГЭК в плазме крови была 0,7 мг/мл. После 96 часов средняя концентрация ГЭК в плазме крови была 0,25 мг/мл. ГЭК 130/0,4 (6%) противопоказан пациентам, которые проходят гемодиализ. Фармакокинетические данные у больных с печеночной недостаточностью или у педиатрических и гериатрических пациентов отсутствуют. Влияние пола на фармакокинетику препарата не было изучено.
Показания
Гиповолемия, вызванная острой кровопотерей, в случаях, когда применение только кристаллоидов считается недостаточным.
Противопоказания
Сепсис, тяжелые заболевания печени известная повышенная чувствительность к гидроксиэтиловому крахмалу; клинические заболевания, где объемные перегрузки является потенциальной проблемой, особенно в случае отека легких и застойной сердечной недостаточности; дегидратация; уже имеющиеся нарушения коагуляции и свертывания крови; внутричерепное кровотечение; почечная недостаточность или заместительная почечная терапия; тяжелая гипернатриемия или тяжелая гиперхлоремия.
Противопоказано пациентам с ожогами, с трансплантированными органами и критически больным пациентам из-за риска поражения почек и летального исхода.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаи взаимодействия Гековена с другими лекарственными средствами неизвестны.
Во время введения препарата может временно повышаться уровень амилазы в сыворотке крови, что может повлиять на определение диагноза панкреатита.
При высоких дозах эффекты разведения могут привести к снижению уровня факторов свертывания крови и других белков плазмы крови и уменьшение гематокрита.
Особенности применения
Возникновение анафилактических/анафилактоидных реакций, таких как гиперчувствительность, слабые гриппоподобные симптомы, брадикардия, тахикардия, бронхоспазм, некардиальный отек легких, связывали с растворами, содержащими гидроксиэтиловый крахмал. Если возникли реакции гиперчувствительности, введение препарата следует немедленно прекратить и провести соответствующие лечебные и поддерживающие мероприятия, пока симптомы не будут устранены.
При появлении признаков поражения почек применения ГЭК следует немедленно прекратить. Нужно продолжать следить за функцией почек у госпитализированных пациентов, минимум до 90 дней. Случаи, когда возникала необходимость проведения заместительной почечной терапии, наблюдались в период до 90 дней после инфузии ГЭК.
При мониторинге состояния коагуляции у пациентов, перенесших операцию на открытом сердце в сочетании с искусственным кровообращением, сообщалось о кровопотере для этой категории пациентов при применении других растворов ГЭК.
Применение Гековену следует прекратить при первых признаках клинически значимой коагулопатии.
Следует избегать перегрузки жидкостью, корректировать дозу пациентам с сердечной и почечной дисфункцией. Нужно регулярно оценивать объемное состояние и скорость инфузии во время лечения, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью или тяжелой почечной дисфункцией.
В случае тяжелой дегидратации сначала назначаются растворы кристаллоидов. Как правило, нужно вводить достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Особое внимание следует уделять пациентам с нарушением обмена электролитов.
Клиническая оценка и периодические лабораторные исследования необходимы для контроля баланса жидкости, концентрации электролитов в сыворотке крови, функции почек, кислотно-щелочного баланса и параметров коагуляции при длительной парентеральной терапии, или если состояние пациента требует такой оценки. Нужно контролировать функцию печени у пациентов, получающих растворы ГЭК, включая Гековен. В случае повторного применения следует тщательно контролировать показатели свертывания крови.
В настоящее время отсутствуют надежные данные о безопасности длительного применения ГЭК пациентам после хирургических вмешательств и пациентам с травмами.
Перед назначением ГЭК таким больным необходимо тщательно взвесить ожидаемую пользу и неопределенность относительно долгосрочной безопасности, а также рассмотреть возможность альтернативного лечения.
Способ применения и дозы
Только для внутривенного введения.
Суточная доза и скорость инфузии зависят от объема кровопотери, поддержания или восстановления гемодинамики и от гемодилюции (эффекта разбавления). Гековен можно вводить повторно в течение нескольких дней.
Первые 10–20 мл препарата следует вводить медленно. Пациент должен находиться под пристальным наблюдением из-за возможных анафилактических/анафилактоидных реакций.
Доза для взрослых. До 50 мл раствора Гековен на кг массы тела (эквивалентно 3 г гидроксиэтилкрахмала и 7,7 мЭкв натрия на кг массы тела). Это эквивалентно 3500 мл Гековена для пациента весом 70 кг.
Доза для детей. Дозу для детей следует адаптировать к потребностям в коллоидах конкретного пациента, с учетом течения заболевания, а также гемодинамики и статуса гидратации.
Для новорожденных и детей в возрасте младше 2 лет средняя доза составляет 16 ± 9 мл/кг массы тела.
Для детей в возрасте 2 — 12 лет средняя доза составляет 36 ± 11 мл/кг массы тела.
Доза для подростков в возрасте старше 12 лет такая же, как доза для взрослых.
Дети
Дозу для детей следует адаптировать к потребностям в коллоидах конкретного пациента, с учетом основного заболевания, гемодинамики и статуса гидратации.
В одном исследовании новорожденные и дети в возрасте младше 2 лет, перенесшие плановые операции, были рандомизированы для введения ГЭК (N = 41) или 5% альбумина (N = 41). Была введена средняя доза ГЭК 16 ± 9 мл/кг.
В дополнительном исследовании дети в возрасте 2 — 12 лет, перенесших операцию на сердце, были рандомизированы для введения ГЭК (N = 31) или альбумина (N = 30). Была введена средняя доза 36 ± 11 мл/кг.
Применение ГЭК подросткам в возрасте старше 12 лет подтверждается данными соответствующих и контролируемых исследований препарата у взрослых.
Побочные реакции
Со стороны крови и лимфатической системы: при высоких дозах, при введении гидроксиэтилового крахмала из-за эффектов разведения могут наблюдаться нарушения свертывания крови, которые зависят от дозы.
Со стороны иммунной системы: лекарственные средства, содержащие гидроксиэтиловый крахмал (ГЭК), могут вызвать анафилактические/анафилактоидные реакции (гиперчувствительность, слабые гриппоподобные симптомы, брадикардия, тахикардия, бронхоспазм, некардиальных отек легких). Если возникли реакции гиперчувствительности, введение препарата следует немедленно прекратить и провести соответствующие лечебные и поддерживающие меры, пока симптомы не будут устранены.
Со стороны кожи и подкожной ткани: длительное введение высоких доз гидроксиэтилового крахмала может вызвать зуд, который является известным побочным эффектом ГЭК.
Сообщалось о повреждении печени и почек при применении гидроксиэтилкрахмала.
Исследования: при введении ГЭК может повышаться уровень амилазы в сыворотке крови, что может повлиять на определение диагноза панкреатита. Повышенная амилаза из-за образования фермент-субстратного комплекса амилазы и ГЭК обусловливает медленную элиминацию и не должна рассматриваться при диагностике панкреатита.
При высоких дозах эффекты разведения могут привести к соответствующему разведению компонентов крови, таких как факторов свертывания крови и других белков плазмы крови и уменьшению гематокрита.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
При хранении не допускать замораживания препарата.
Упаковка
По 200 или 250, или 400, или 500 мл препарата в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.
Заявитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение заявителя
Украина, 04073, г. Киев, Московский проспект, д. 21-А.