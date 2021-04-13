Фармакодинамика.

Активный компонент препарата Гековен — гидроксиэтиловый крахмал 130 / 0,4 — производное крахмала кукурузы восковой спелости, состоит из полимера глюкозы (амилопектина). Гековен — синтетический коллоид для пополнения объема. Его фармакологические свойства зависят от молярного замещения в гидроксиэтильных группах (0,4), средней молекулярной массы (130000 Да), концентрации (6%), соотношении замещения (соотношение С2/С6) около 9: 1, а также дозы и скорости инфузии. Чтобы описать молекулярную массу и характеристики молярного замещения гидроксиэтилового крахмала в препарате Гековен, соединение обозначают как гидроксиэтиловый крахмал 130/0,4. Низкое молярное замещение, средняя молекулярная масса и узкий молекулярно-массовое распределение ГЭК 130/0,4, содержащийся в Гековене, способствуют его положительному влиянию на фармакокинетику и внутрисосудистый объем.

Известно, что инфузия 500 мл ГЭК 130/0,4 в течение 30 минут на добровольцах приводила к платообразному увеличению объема примерно на 100% от введенного объема, который сохранялся около 4 — 6 часов. Изоволемический обмен крови с Гековеном поддерживает объем крови в течение минимум 6 часов.

Фармакокинетика.

Фармакокинетика гидроксиэтилкрахмалов имеет сложный характер и зависит от молекулярной массы, и, главным образом, от степени молекулярного замещения вещества и соотношении замещения (соотношение С2/С6). После введения гидроксиэтилового крахмала, молекулы размером меньше порога выведения (60000–70000 Да) быстро выводятся с мочой, а большие молекулы расщепляются α-амилазой плазмы крови, после чего тоже выводятся почками.

Средняя молекулярная масса Гековена в первые минуты после инфузии составляет в плазме крови in vivo 70000–80000 Да и остается выше порога выведения в течение всего периода лечения.

Объем распределения — в пределах 5,9 литра. В течение 30 минутной инфузии Гековена его концентрация в плазме крови составляет 75% от максимальной, а через 6 часов снижается до 14%. При однократном введении 500 мл Гековена молекулы гидроксиэтилового крахмала полностью выводятся из организма через 24 часа.

После введения 500 мл препарата, его клиренс в плазме крови составляет 31,4 мл/мин, с AUC — 14,3 мг/мл ч, что демонстрирует нелинейную фармакокинетику.

После однократного введения 500 мл препарата время его полувыведения из плазмы крови в первой фазе составляет 1,4 часа, а во второй фазе — 12,1 часа.

У больных со стабильными нарушениями функций почек (от слабых до тяжелых) при одинаковой введенной дозе 500 мл, величина AUC выросла в 1,7 раза (95% доверительный интервал 1,44 и 2,07) у больных с клиренсом креатинина КК <50 мл/мин по сравнению с больными с КК >50 мл/мин. Нарушение функции почек не влияло на время полувыведения в конечной фазе выведения и на величину максимальной концентрации ГЭК в плазме крови. При КК ≥30 мл/мин с мочой выводилось 59% введенной дозы препарата, а при КК 15–30 мл/мин — 51%. Уровни ГЭК в плазме крови полностью возвращались к исходным значениям через 24 часа после инфузии.

Даже при ежедневном введении добровольцам 500 мл 10% раствора ГЭК 130 /0,4 в течение 10 дней существенного накопления вещества в плазме крови не было обнаружено. В дополнительном фармакокинетическом исследовании 8 стабильных пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН) получили 1 дозу 250 мл (15 г) ГЭК 130/0,4 (6%). 3,6 г (24%) от дозы ГЭК были выведены в течение 2-х часов сеанса гемодиализа. После 24 часов средняя концентрация ГЭК в плазме крови была 0,7 мг/мл. После 96 часов средняя концентрация ГЭК в плазме крови была 0,25 мг/мл. ГЭК 130/0,4 (6%) противопоказан пациентам, которые проходят гемодиализ. Фармакокинетические данные у больных с печеночной недостаточностью или у педиатрических и гериатрических пациентов отсутствуют. Влияние пола на фармакокинетику препарата не было изучено.