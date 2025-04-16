Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
121.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Помошная, ул. Победы, 62
151.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
151.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
243,48
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека оптовых цен
Любашевка, ул. Софиевская, 54
164.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Немиров, ул. Костельная, 99
325.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
251,11
Экономия при брони: -15,88 грн
Аптека низких цен
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
354.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
244,12
Экономия при брони: -8,89 грн
Подорожник
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
399.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
402.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
402.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
404.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Здорова родина
Бердичев, ул. Житомирская, 38
414.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
373,52
Экономия при брони: -0,02 грн
Подорожник
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
438.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
463.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
484.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Сумы, ул. Металлургов, 13
488.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
251,21
Экономия при брони: -15,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
512.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
151,01
Экономия при брони: -6,27 грн