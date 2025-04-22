Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека низких цен
Сумы, ул. Металлургов, 13
146.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
249,20
Экономия при брони: -13,97 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
213.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Шостка, ул. Свободы, 31
285.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
311.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,11
Экономия при брони: -16,93 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
312.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
341.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
389.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
152,02
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека оптовых цен
Помошная, ул. Победы, 62
402.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
410.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
411.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
412.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Любашевка, ул. Софиевская, 54
498.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Немиров, ул. Костельная, 99
547.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,88
Экономия при брони: -12,65 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Житомирская, 38
548.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
625.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия