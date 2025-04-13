Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
7.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Чернигов, просп. Мира, 194
130.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
154,53
Экономия при брони: -9,79 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 43 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
376,27
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Немиров, ул. Костельная, 99
204.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,03
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
211.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
218.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Помошная, ул. Победы, 62
254.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Шостка, ул. Свободы, 31
259.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Сарны, ул. Европейская, 39
290.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Любашевка, ул. Софиевская, 54
290.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
297.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,62
Экономия при брони: -12,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Сумы, ул. Металлургов, 13
305.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,53
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Волочиск, ул. Независимости, 15
324.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
239,31
Экономия при брони: -10,13 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 43 мин
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
324.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
192,00
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
351.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
239,15
Экономия при брони: -9,97 грн