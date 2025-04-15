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Гековен (Gecoven)
Гековен (Gecoven)
Запорожье
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
111,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
132.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
241,96
Экономия при брони:
-12,78 грн
229,18
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
133.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
234,41
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
151.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
260,32
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
243,41
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
282.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
236,54
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Сумы, ул. Металлургов, 13
342.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
252,46
Экономия при брони:
-17,23 грн
235,23
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
345.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Любашевка, ул. Софиевская, 54
366.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
268,39
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
441.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
442.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
444.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
267,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
444.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
221,43
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 31
462.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
173,36
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Немиров, ул. Костельная, 99
483.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,24
Экономия при брони:
-15,01 грн
235,23
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Чернигов, просп. Мира, 194
494.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
150,15
Экономия при брони:
-5,41 грн
144,74
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
532.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
380,44
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
550.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,27
Экономия при брони:
-11,04 грн
235,23
грн
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