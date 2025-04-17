Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
150,77
Экономия при брони: -6,03 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
132.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
135.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Шостка, ул. Свободы, 31
156.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
173.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Сумы, ул. Металлургов, 13
252.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,46
Экономия при брони: -11,23 грн
Здорова родина
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
378,50
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
307.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Сарны, ул. Европейская, 39
324.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Немиров, ул. Костельная, 99
331.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
244,85
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека оптовых цен
Помошная, ул. Победы, 62
362.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Любашевка, ул. Софиевская, 54
413.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Волочиск, ул. Независимости, 15
419.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
239,24
Экономия при брони: -10,06 грн
Свк фарм
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
419.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
192,00
Экономия при брони: -5,76 грн