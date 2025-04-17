Киев
Гековен (Gecoven)

Гековен (Gecoven)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
150,77
Экономия при брони: -6,03 грн
144,74 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
267,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
132.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
221,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
135.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 31
156.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
173,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
173.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Сумы, ул. Металлургов, 13
252.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,46
Экономия при брони: -11,23 грн
235,23 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
378,50
Экономия при брони: -5,02 грн
373,48 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
307.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
241,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Европейская, 39
324.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
268,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Немиров, ул. Костельная, 99
331.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
244,85
Экономия при брони: -9,62 грн
235,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
362.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
236,54 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
243,41 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
111,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Любашевка, ул. Софиевская, 54
413.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
268,39 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
419.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
239,24
Экономия при брони: -10,06 грн
229,18 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
419.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
192,00
Экономия при брони: -5,76 грн
186,24 грн
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