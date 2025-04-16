Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
241,96
Экономия при брони: -12,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 62
151.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Софиевская, 54
232.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
316.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
346.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
348.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
349.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
350.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 13
350.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
252,46
Экономия при брони: -17,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 99
355.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,24
Экономия при брони: -15,01 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
414.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
380,37
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
418.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,27
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
429.7 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
150,15
Экономия при брони: -5,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Шостка, ул. Свободы, 31
440.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия