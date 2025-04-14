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Гековен (Gecoven)
Гековен (Gecoven)
Одесса
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Открыто
Закроется в 21:00
Любашевка, ул. Софиевская, 54
154.1 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
268,39
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
202.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
236,54
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
229.6 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
260,32
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.4 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
234,41
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
258.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,17
Экономия при брони:
-12,99 грн
229,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
307.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
251,59
Экономия при брони:
-16,36 грн
235,23
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Немиров, ул. Костельная, 99
309.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,97
Экономия при брони:
-12,74 грн
235,23
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
111,96
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
410.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
375,84
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
434.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
437.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
221,43
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
438.5 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
440.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
267,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
440.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
275,30
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
468.3 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
241,50
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
474.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
192,00
Экономия при брони:
-5,76 грн
186,24
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
474.9 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
239,66
Экономия при брони:
-10,48 грн
229,18
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Паляница, кв-л Вишня, 354-А
516.2 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
288,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
516.8 км
Гековен раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,90
грн
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